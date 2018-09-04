Адвокаты Платона заявили, что его избили в тюрьме

Адвокаты Вячеслава Платона сообщили, что его избили в тюрьме №13. После того как они настаивали на официальном снятии побоев, нанесенных Платону, сотрудники спецподразделения Pantera применили силу и в их отношении.

Одному из адвокатов пришлось вызвать скорую, но врачей в тюрьму не пустили.

Адвокат Вячеслава Платона Александр Ботнарюк рассказал newsmaker.md, что во время встречи с Платоном в тюрьме 3 сентября, на которой также присутсвовали еще три его адвоката — Александр Берназ, Валериу Плешка и Елена Лянкэ, Платон сообщил, что 24 августа его избили сотрудники спецподразделения Pantera.

Ботнарюк, ссылаясь на рассказ Платона, сообщил, что это произошло, после того как в камеру Платона с обыском пришел сотрудник тюрьмы и забрал у него ручку и карандаш.

Вячеслав Платон стал требовать у сотрудника составить протокол изъятия ручки и карандаша или же вернуть их на место, но сотрудник заявил, что это его ручка и карандаш.

"Я видел большую гематому у него на ноге, есть следы на руках. Он жаловался на головокружение и рвоту", — рассказал Александр Ботнарюк.

По его словам, с 24 августа Платон просил, чтобы его осмотрел врач, но его просьбы остались без внимания.

«Мы требовали вызвать скорую, но сотрудники тюрьмы отказывались это сделать. В какой-то момент в комнату для свиданий с адвокатами зашли бойцы Pantera, скрутили Вячеслава Платона, швыряли его по всей камере, а затем насильно, взяв за руки и за ноги, вынесли из кабинета», — рассказал Александр Ботнарюк.

В ходе потасовки, по его словам, один из бойцов ударил по голове адвоката Елену Лянкэ. Ей вызвали скорую помощь, но сотрудники тюрьмы не открыли врачам дверь, и после получаса попыток попасть к пациенту врачи скорой уехали.

Адвокаты предоставили NM видеозапись того, как врачи пытались попасть в тюрьму.