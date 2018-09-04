С началом нового учебного года педагогам повысили зарплаты

C началом нового учебного года педагогам повысили зарплаты. Их проиндексировани на восемь процентов.

Оклад ректора теперь составляет 6460 леев, профессора-университара - 4840, передает publika.md.

Профессора-конференциары стали получать на 350 леев больше, старшие преподаватели - на 300. Оклады школьных учителей и преподавателей колледжей тоже выросли в среднем на 300 леев.

В четвертом квартале прошлого года средняя заработная плата в сфере образования составляла 5722 лея.