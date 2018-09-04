Как Стурза всех обманул

3 сентября национальной армии исполнилось 27 лет. В этом году праздник защитников Молдовы было решено перенести на день раньше ради беспрецедентной акции - дня открытых дверей.

По словам министра обороны, целью было «показать истинное лицо национальной армии». Так, специальный батальон «Fulger» продемонстрировал зрителям свои боевые навыки, спортивный клуб национальной армии устроил зрелищное мотошоу, а центральный спортивный клуб армии показал боевое искусство. Без сомнения, публика была в восторге!

Тем не менее, все это лишь говорит о мастерстве отдельных элитных подразделений. Но это далеко не истинное лицо национальной армии. Более того, даже участие наших военных в международных маневрах за рубежом также не отражает текущего состояния вооруженных сил. «Истинное лицо» показывает сухая статистика да ангары военных складов.

О чем же говорит эта статистика? Вот несколько красноречивых цифр.

В 1992 году у нас было 34 боевых самолета (истребители МиГ-29), доставшихся от СССР. Сегодня не осталось ни одного - 28 проданы, оставшиеся шесть ждут либо покупателя, либо утилизации.

В 1994 году наше небо защищали 25 зенитно-ракетных комплексов С-125. Сегодня их остались лишь три штуки.

С 2013 года на боевую подготовку и приобретение новой военной техники средства не выделяются.

В 2017 году расходы на вооруженные силы составили мизерные 0,4 от ВВП - самый скромный военный бюджет в мире среди нейтральных стран сопоставимых размеров.

Таким образом, очевидно, что национальная армия деградирует на глазах: где-то, как в ВВС, - стремительно, где-то, как в сухопутных войсках, - постепенно. Недавняя материальная помощь со стороны Румынии и США положения не исправила: поставленные румынские БТР являются клонами советских машин 60-х годов, а американские автомобили - списанной техникой с солидным пробегом.

Но самое удручающее в этой ситуации - отношение властей к вооруженным силам: по данным независимого аналитического центра Extent-Group за 2015 год, наибольшее количество средств было выделено на поддержание имеющихся вооружений в боеспособном состоянии. Никаких программ развития, никаких закупок новой техники, никакого представления о будущем армии.

Таково истинное лицо национальной армии - быстро стареющее, осунувшееся от финансового голодания, с выпадающими зубами от нехватки витаминов-учений, с бессмысленным взглядом, не видящим цели существования...

Итак, г-н Стурза обманул всех: вместо истинного лица нам показали красивую маску!