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ЕСПЧ обязал Молдову выплатить компенсацию пенсионеру, ударившего Валентину Булигу
04.09.2018

Правительство Республики Молдова обязали выплатить 7 680 евро в качестве компенсации пенсионеру из Глодян, который был насильственно помещён в психиатрическую больницу после инцидента, случившегося в мае 2014 года, когда он ударил экс-министра труда, социальной защиты и семьи Валентину Булига.

Во вторник, 4 сентября 2018 года, Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение о том, что имело место нарушение статьи 5, п-ф 1 Европейской конвенции о правах человека в отношении данного пенсионера. ЕСПЧ обязал Республику Молдова выплатить заявителю 6 000 евро в качестве морального ущерба и 1680 евро, чтобы возместить расходы и издержки, говорится в пресс-релизе Promo-Lex.

Напомним, что в мае 2014 года Валентина Булига, будучи министром труда, социальной защиты и семьи, проводила встречу в Глодянах. Пенсионер Михаил Доготарь, возмущенный тем, что социальные работники, по его мнению, неправильно рассчитали его пенсию, высказал претензии министру и набросился на нее с кулаками. Как написала Булига в обращении в полицию, пожилой мужчина ударил ее по лицу. Пенсионер же утверждает, что она его спровоцировала. Михаила Доготаря обвинили в хулиганстве и завели против него уголовное дело. Прокуратура Глодян назначила психиатрическую экспертизу, после чего его доставили в психиатрическую лечебницу в Бельцах, где ему поставили диагноз «деменция». В сентябре правоохранительные органы доставили мужчину  в психиатрическую клинику в Кишиневе для сдачи анализов и стационарного лечения. Здесь он провел неделю вместе с тяжелобольными пациентами и алкоголиками, пишет newsmaker.md

После инцидента в его отношении было возбуждено уголовное дело за хулиганство. 2 июля 2014 года, по просьбе прокурора, районный суд Глодян постановил провести медицинско-психиатрическую экспертизу заявителя. 18 сентября 2014 года он был арестован группой из пяти полицейских и доставлен в психиатрическую больницу города Кишинев, где он содержался более 7 дней.

В феврале 2015 года заявитель подал жалобу в Верховный суд в Страсбурге, утверждая, что его право на свободу и безопасность, согласно статье 5 ЕКПЧ, было нарушено.

ЕСПЧ посчитал, что содержание заявителя в психиатрической больнице не соответствовало положениям статьи 5 Конвенции и распорядился возместить заявителю моральный ущерб и расходы.


 
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