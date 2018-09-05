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Общество
Пенсионера, который пожаловался Булиге на маленькую пенсию, принудительно отправили в Костюжены
05.09.2018

Правительство Республики Молдова обязали выплатить 7 680 евро компенсации пенсионеру из Глодян. 76-летний Михай Доготарь был принудительно помещён в психиатрическую больницу. Это случилось после инцидента, произошедшего в мае 2014 года, когда пожилого человека обвинили в том, что он ударил экс-министра труда, социальной защиты и семьи Валентину Булигу. Пенсионер отрицает факт рукоприкладства.

Во вторник, 4 сентября, Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение о том, что имело место нарушение статьи 5, п-ф 1 Европейской конвенции о правах человека в отношении данного пенсионера. ЕСПЧ обязал Республику Молдова выплатить заявителю 6 000 евро в качестве морального ущерба и 1680 евро, чтобы возместить расходы и издержки, говорится в пресс-релизе Promo-Lex.

В мае 2014 года экс-министр Валентина Булига отправилась на встречу с жителями Глодянского района. Бывший инженер Михаил Доготарь выразил недовольство национальной кассой социального страхования, которая рассчитала ему более низкую пенсию, чем та, на которую он рассчитывал. Пожилой человек подошел к Валентине Булиге и поинтересовался методикой расчета его пенсии, которая составляет 58 евро. Он утверждал, что коэффициент расчета был неправильным и что его пенсия была слишком низкой. Министр ответила, что пенсия достаточно велика, и в ироничной форме поинтересовалась, действительно ли он понимает смысл слов, используемых в его вопросе. После этого, как утверждала Булига, мужчина ударил ее по лицу.

Против пенсионера возбудили уголовное дело за хулиганство. Но этого Булиге оказалось мало. 2 июля 2014 года по просьбе прокуратуры районный суд Глодян постановил провести медицинско-психиатрическую экспертизу. 18 сентября 2014 года пенсионер был арестован группой из пяти полицейских и доставлен в психиатрическую больницу в Костюженах, где содержался более семи дней.

В феврале 2015 года заявитель подал жалобу в ЕСПЧ, утверждая, что его право на свободу и безопасность, согласно статье 5 ЕКПЧ, было нарушено. ЕСПЧ посчитал, что содержание заявителя в психиатрической больнице не соответствовало положениям статьи 5 Конвенции и распорядился возместить заявителю моральный ущерб и расходы.


 
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