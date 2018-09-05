Киртоакэ оставлен под судебным контролем ещё на два месяца

Бывший генпримар муниципия Кишинёв Дорин Киртоакэ остаётся под судебным контролем. Во вторник, 4 сентября, по запросу прокуроров, суд постановил продлить действие меры пресечения ещё на два месяца. Бывший градоначальник утверждает, что решение по его делу было принято в офисе Демократической партии задолго до его ареста, передаёт IPN.

Прокурор Думитру Робу сообщил СМИ, что до тех пор, пока не будут заслушаны все свидетели, сохраняется риск вмешательства в надлежащий ход расследования уголовного дела. По мнению обвинения, исходя из этих соображений, действие меры пресечения необходимо было продлить. Прокурор также сообщил, что после того, как был заслушан вице-примар Нистор Грозаву, предстоит дать показания экс-секретарю Кишинёвского муниципального совета Валериу Диденку и трём другим свидетелям. Обвинение также заявило, что адвокаты экс-примара стараются затянуть расследование уголовного дела.

Дорин Киртоакэ, в свою очередь, утверждает, что запрошенное прокурором продление судебного контроля лишено смысла, и речь идёт о документе, скопированном с более старых аналогичных документов, в котором просто поменяли дату. По его словам, рассмотрение носит чисто формальный характер. „Все решения приняты уже давно. Они были приняты ещё до моего ареста. Они были подготовлены на улице Кантемира или в штаб-квартире Демократической партии, у Плахотнюка и его окружения”, - отметил Киртоакэ.

Экс-примар считает, что свидетелей, в том числе Грозаву, Игоря Гамрецки и других, не стоило вызывать для дачи показаний, поскольку именно они, по словам Киртоакэ, являются преступниками. По его мнению, судебный контроль в пределах муниципия Кишинёв является абсурдом, поскольку люди, на которых, как считается, может быть оказано влияние, находятся в том же самом Кишинёве. Киртоакэ также заявил, что „прокурор – отъявленный лжец, и я неоднократно ему это демонстрировал”.

Дорин Киртоакэ проходит в качестве обвиняемого по делу о платных парковках с мая 2017 года. Он находится под судебным контролем. Экс-градоначальник обвиняется в пассивной коррупции, согласии принять и получении через посредника не полагающегося ему имущества. Киртоакэ не признаёт себя виновным.