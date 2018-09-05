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Общество
Резкое изменение погоды произойдет в Молдове: ливневые дожди принесут похолодание
05.09.2018

Уже завтра жара отступит, и жители Молдовы наконец-то смогут ощутить начало осени.

В среду, 5 сентября, в Молдове ожидаются грозовые дожди. Произойдет заметное снижение температуры. 

В северных районах республики температура воздуха днем не будет подниматься выше отметки +27 градусов, а в ночные часы опустится до +14 градусов.

В центральных районах страны ожидается на несколько градусов теплее. Днем будет до +28, а ночью около +18 градусов.

На юге воздух будет прогреваться до +29 днем и до +16 градусов ночью.

По всей республике завтра днем ожидаются ливневые дожди. 


 
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