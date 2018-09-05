Ветераны войны на Днестре: Ключ к разрешению приднестровского конфликта находится в Москве

Ключ к разрешению приднестровского конфликта находится в Москве. В то же время в Молдове отсутствует политическая воля, чтобы положить конец тому, что называется конфликтом на Днестре. Такое мнение высказал ряд ветеранов войны в приднестровском регионе, передаёт IPN.

По словам Михая Томачински, подполковника в отставке и ветерана войны на Днестре, подобно тому, как в начале войны отсутствовало желание выбрать мирный путь, хотя этой войны можно было избежать, и сегодня нет желания решить проблему на Днестре. „Решение имелось и тогда, оно есть и сейчас. Нет желания. Эту проблему можно решить, но не на уровне Тирасполя, а на уровне Российской Федерации”, - заявил ветеран в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

Капитан в отставке и ветеран войны на Днестре Юрие Коцофан считает, что в Молдове просто не существует стратегии разрешения приднестровского конфликта, как нет и соответствующей политической воли. „Сколько властей сменили друг друга, и ни одна не довела до конца идею разрешения конфликта. Иные к этому даже не приступали. Думаю, им так удобнее управлять страной”, - говорит капитан в отставке.

Георге Слуту, полковник в отставке и ветеран войны на Днестре, выступает за создание единой организации всех ветеранов, независимо от того, в составе каких структур военные сражались тогда на поле боя. „В 1991, 1992 годах, когда мы воевали в окопах, мы не были разделены по политическим или иным критериями, все мы были едины”, - отметил Слуту. По его словам, некоторые попытки в этом направлении предпринимались, но они не увенчались успехом.