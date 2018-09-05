Филип обнаружил в больнице мраморную кровать и назвал это "отзвуком советских времен"

Начиная с октября клиническая больница министерства здравоохранения, труда и социальной защиты будет отвечать за специализированное лечение ветеранов войны. Будет создан общественный совет с участием ветеранов для обеспечения прозрачности её работы и оказания медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип в ходе своего визита в клиническую больницу МЗТСЗ во вторник, 4 августа, передаёт IPN. Также во вторник, 4 августа, - через четверть века после окончания войны! - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты передало ветеранам десять инвалидных колясок.

Согласно пресс-релизу правительства, медицинское учреждение, которое в настоящее время управляет и бывшей больницей железных дорог Молдовы, имеет несколько отделений для лечения и реабилитации, её вместимость - 85 мест в стационаре.

В ходе визита премьер-министр рассказал о роскошной палате железнодорожной больницы: мраморная кровать, душевая кабина с телефоном и дорогие ковры.

"Это просто-напросто издевательство. Железная дорога имеет задолженности по зарплатам, эта больница всё время страдала от недофинансирования, и мы видим, как деньги вкладывали туда, куда не следовало. Могли купить ещё одну, две, три ванны, другое процедурное оборудование. Это помещение используется абсолютно без пользы и является отзвуком советских времён, когда начальство размещали отдельно”, - сказал Павел Филип.

Премьер как будто бы и не знает, что бывшие поликлинику и стационар 4-го управления минздрава, некогда называвшиеся лечсанупром, где лечилось некогда "отдельно" партийное начальство, вовсе не ликвидировали, а передали на баланс госканцелярии. И теперь здесь, опять-таки, совершенно отдельно, лечатся чиновники и депутаты. Есть ли там в стационаре мраморные кровати? Надо бы проверить!

Филип потребовал от министерства здравоохранения, в ведение которого недавно перешла больница ЖДМ, "реорганизовать пространство" и установить больше коек для пациентов, чтобы государственные средства тратились эффективно. А почему бы не реорганизовать всю ведомственную медицину? Давно говорилось о недопустимости существования специальных больниц и поликлиник МВД, минобороны, СИБа, которые финансируются из двух источников за счет средств налогоплательщиков. Пусть премьер сходит в госпиталь МВД - там он тоже увидит дорогие ковры и роскошную мебель. В тоже время в больнице Фалешт, например, работает рентген-аппарат выпуска 1976 года.