Платона систематически избивают в тюрьме

Узник тюрьмы № 13 Вячеслав Платон направил письменное обращение министру юстиции Виктории Ифтоди.

«Г-жа министр, вам без сомнения известно, что творят ваши подчинённые в ПУ-13 по указанию Плахотнюка, - пишет известный финансист, находящийся в заключении. - Сообщаю вам: не допускают адвокатов, лимитируют встречи, все разговоры с адвокатами записывают, обыскивают и цензурируют письма от адвокатов, ограничивают в информации, о телевизоре, компьютере и тому подобным вещах, прямо указанных в законе, и говорить не приходиться. Сейчас стали забирать ручки и карандаши, избивать, оставлять без медицинской помощи более девяти дней. И всё это под вашей эгидой и покровительством.

Нет, я не прошу вас принимать меры, вы всё равно ничего не сделаете, а лишь для видимости распишете на замов или других подчиненных. Вы – человек Плахотнюка, член его преступной организации, порхаете как бабочка с одного поста на другой. Вы прикрываете его бесчинства и за это должны отвечать.

Данное письмо - доказательство на будущем следствии, что вы всё знали и не предпринимали никаких мер. Вы прекрасно знаете, что ЕСПЧ уже коммуницировал три моих жалобы, но вместо исправления ситуации вы и ваши подчиненные по команде Плахотнюка лишь ужесточаете условия и плюёте на закон, права человека, принципы гуманизма и человечности. Запачкайтесь в полной мере в данных преступлениях, г-жа министр. Имейте мужество принять на себя свою долю ответственности за преступления режима!».

Адвокаты финансиста Вячеслава Платона, приговоренного к 30 годам тюремного заключения (18 и 12 по двум приговорам), настаивают на том, что их клиента систематически избивают в кишиневской тюрьме № 13.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", руководитель группы адвокатов Эдуард Руденко сообщил на пресс-конференции у входа в пенитенциар, что накануне его коллеги посетили Платона: "На его руках, спине и ногах были видны невооруженным глазом следы от ударов. Потребовали срочно вызвать врачей. По словам Платона, он также требовал от тюремной администрации медицинской помощи. Но начальник тюрьмы Игорь Пынтя категорически ему в этом отказал. Он считает, что Платон симулирует".

По словам юриста, тюрьма № 13 превратилась из места содержания и исправления осужденных "в место преступления": "На месте Платона в качестве жертвы может оказаться каждый, и вся эта история продолжается уже семь дней".

На встрече с Платоном присутствовали адвокаты Александр Берназ, Валериу Плешка и Елена Лянкэ. Последняя сообщила, что Платона буквально на руках вынесли из комнаты свиданий сотрудники спецподразделения "Pantera": "Когда они вышли из комнаты, нам не позволили следовать за Платоном. Я обратила внимание на лежавшую в углу сумку с документами моего клиента. Я взяла ее, но тут вернулся один из работников спецподразделения с намерением ее забрать. Я пояснила, что Платон - мой подзащитный и я сама передам ему его вещи. Но меня грубо оттолкнули и вырвали сумку".

Пострадавшая Елена Лянкэ продемонстрировала загипсованную руку. По ее словам, она не вызвала скорую помощь, а пошла в медучреждении самостоятельно, у нее диагностировали вывих пальца.

Адвокаты осужденного финансиста и ранее заявляли не только об угрозах в его адрес, но и об ограничении пищевых посылок и питьевой воды. ОДнако администрация тюрьмы отвергает все обвинения.

Действия осужденного Вячеслава Платона и его адвокатов бросают вызов пенитенциарной системе, заявила в пресс-релизе национальная администрация пенитенциарных учреждений. В сообщении отмечается, что 3 сентября, в 16.00, в тюрьме прошла встреча адвокатов с Платоном. Около 17 часов адвокатов предупредили, что время приема закончилось и попросили покинуть учреждение.

"Сразу же задержанный и его адвокат проявили агрессивное, провокационное поведение, используя непристойные слова в адрес сотрудников учреждения, а также угрожая физической расправой, в том числе членам семьям сотрудников. После нескольких попыток убедить задержанного вернуться в камеру он был предупрежден о том, что в случае несоблюдения требований к нему применят физическую силу, а адвокаты были предупреждены, что нарушают тюремный режим", - отмечается в сообщении.

Администрация подтверждает, что после этого сотрудники пенитенциара применили физическую силу: "Данный факт был задокументирован. В результате медицинского осмотра задержанного, который был проведён немедленно, не было установлено никаких травм, и врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное, поэтому не было необходимости вызывать неотложные службы".

В пресс-релизе также отмечается, что "адвокаты продолжали проявлять агрессию и угрожать сотрудникам". "Физическая сила не применялась к адвокатам, а информация, появившаяся в некоторых СМИ, является ложной и нацелена на то, чтобы опорочить имидж сотрудников, находящихся при исполнении обязанностей", - подчеркивается в пресс-релизе. Все материалы по инциденту переданы в прокуратуру.