Молдавским автомобилистам на заметку: это касается водительских прав

Агентство государственных услуг начало принимать заявления на получение водительских прав международного образца, которое выдается по заявлению на основе молдавского удостоверения. Модель документа одобрена правительством в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении, принятой в Вене в 1968 году.

Чтобы получить водительское удостоверение международного образца, необходимо предоставить булетин (внутренний паспорт), действительное водительское удостоверение нового образца (или же действительные удостоверения образца 2005 или 2015 годов), чек об оплате услуги по установленным тарифам и заполненное стандартное заявление.

Минимальная стоимость услуги — 320 леев, с учетом, что документ будет выдан за 30 дней. Если заявителю нужно получить соответствующие права раньше, то тариф будет варьироваться. Выдается такое удостоверение на три года.

Международные водительские права можно использовать для передвижения за границей только при наличии молдавского удостоверения на вождение.

Документ становится недействительным, если водителя лишили прав на управление транспортным средством и молдавского водительского удостоверения. Восстановить его можно только в случае получения водительских прав молдавского образца.