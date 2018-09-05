Раскрываем тайны: О чем будут говорить президент Молдовы и лидер Приднестровья на встрече в Кондрице

В четверг, 6 сентября, президент Молдовы Игорь Додон встретится с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским. Встреча состоится в государственной резиденции «Кондрица».

Как сообщил пресс-секретарь молдавского лидера Максим Лебединский, цель встречи — продолжение диалога о мерах по укреплению доверия и поддержанию стабильности в Зоне безопасности на Днестре.

Чего ждать от этой встречи? Об этом мы решили узнать у депутата молдавского парламента, известного политолога Богдана Цырдя.

- Любая встреча — это мост, и в этом главный позитив, - заявил народный избранник корреспонденту «Комсомольской правды». - Это коммуникация, это установление доверия, хотя бы минимального. И это говорит о том, что между двумя берегами существует, как минимум, мир, что нет открытого конфликта. Поэтому подобного рода встречи важны в том плане, что они стимулируют диалог, нахождение путей решения каких-то технических вопросов, ведь в последнее время - и это надо признать - в переговорном процессе все-таки видны какие-то, хоть и скромные, но результаты. Это и признание нейтральных автомобильных номеров, это и дискуссии по дипломам и их признанию, дискуссии по вопросам, касающимся фермеров, которые могут иметь доступ к своим сельскохозяйственным угодьям. И многие другие вещи, в том числе телефонная связь — все эти так называемые Берлинские протоколы, они, в конце концов, уже начинают давать свои плоды. Учитывая, что в Приднестровье политическая система сконцентрирована на лидере, такие встречи дают импульс для нахождения решений множества проблем, которые существуют сегодня между правым и левым берегом Днестра. И уже после встречи мы узнаем конкретно, о чем говорили два лидера, какова была повестка и так далее.

- Сегодня о ней известно мало...

- И, наверное, это хорошо. Когда заранее объявляется вся структура переговоров, дискуссий, пресса и тут и там раздувает из мухи слона, и в результате ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому осталось подождать, и мы обо всем узнаем, в том числе о том, что будет дальше. Но сам факт такой встречи нужно приветствовать, потому что мы – одна страна, наши граждане — и тут и там, и любой конфликт — будь он экономический или политический — создает проблемы именно гражданам.

Сам Вадим Красносельский, говоря о повестке встречи с Игорем Додоном, заявил, что одна из главных тем дискуссий с президентом Молдовы, как и с Дмитрием Козаком — миротворческая миссия и группа войск российского контингента.

- Конечно, поговорим именно о гарантии миротворчества, а также о сотрудничестве в рамках работы Объединенной контрольной комиссии, - заметил приднестровский лидер, добавив, что не менее важным в повестке обсуждения с президентом Молдовы стоит вопрос экологии — главным образом речь идет о Днестре и его состоянии.

Заметим, что впервые Игорь Додон и Вадим Красносельский встретились в Бендерах в начале января 2017 года. Два лидера встречались еще несколько раз — в Голерканах, а 25 апреля 2018 года — снова в Бендерах.