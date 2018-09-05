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Молдова предложит Приднестровью федерацию
05.09.2018

Депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя заявил, что объединение может состояться на федеративной основе. Это будет обсуждаться на встречах президентов Молдовы и России.

Президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон собирается вскоре встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. А в октябре планирует визит в Россию и переговоры с Владимиром Путиным. Обе встречи связаны с предстоящими в РМ парламентскими выборами. Партия социалистов, неформальным лидером которой является Игорь Додон, пойдет на них под лозунгами развития отношений с РФ и объединения с Приднестровьем. Депутат парламента РМ Богдан Цырдя сказал, что объединение может состояться на федеративной основе. Это будет обсуждаться на встречах президентов РМ и РФ, пишет "Независимая Газета".

Говоря о предстоящей встрече с лидером Приднестровья, президент РМ Игорь Додон отметил, что на ней будут обсуждаться вопросы экономического характера. «Это касается нужд граждан правого и левого берегов Днестра. Также поговорим с Вадимом Красносельским о проблемах экономических агентов», – сообщил молдавский президент. По словам Додона, это тот пакет, который стороны обсуждали на прошлой встрече в январе 2017 года: «Он состоит из восьми пунктов – по пяти-шести из них уже есть реальное продвижение и найдены решения. Обсудим, как двигаться дальше».

В настоящее время Кишинев и Тирасполь предпринимают последние шаги по реализации соглашения о реинтегрировании коммуникационных сетей между двумя берегами. Уже много лет население правобережной Молдавии дозванивается до Приднестровья не напрямую, а с помощью различных технических ухищрений. Например, через Канаду. Теперь политики обеих сторон обещают гражданам восстановить прямую связь по стационарным и мобильным телефонам.

С решением вопросов, связанных со свободным передвижением жителей Молдавии и Приднестровья через Днестр, уголовными делами, касающимися двух сторон, а также в области телекоммуникаций, Кишинев и Тирасполь выполнят обязательство реализовать «пакет из восьми пунктов» для облегчения жизни населения до конца 2018 года.

Приднестровцы уже через неделю смогут получать молдавские регистрационные номера с нейтральным дизайном, что позволит им участвовать в международном движении. Это также входит в перечень «малых шагов», которыми решили двигаться навстречу друг другу две стороны конфликта, который начался в 1992 году и считается до конца не урегулированным и сегодня.

Пока на встречах Додон и Красносельский не касаются особого статуса Приднестровья, который регион может получить в составе объединенной Молдавии. В Тирасполе не хотят говорить о том, чего желают избежать. Вадим Красносельский ранее заметил «НГ», что переговоры с Кишиневом Тирасполю необходимы – надо решать вопросы, которые бы облегчили жизнь простым людям. Но при этом приднестровский лидер подчеркивал, что переговоры ведутся «между соседями». Приднестровье видит себя и в будущем вне Молдавии. Более того, Вадим Красносельский убежден, что Приднестровье непременно признают.

В Кишиневе хотят объединения. По крайней мере левые партии, выступающие за сохранение молдавской государственности и против объединения РМ с Румынией. За румынское направление ратуют правые – проевропейские партии. Посыл о том, что Молдавия может объединиться с Румынией в рамках Евросоюза, подбросил в свое время молдавским правым румынский экс-президент Траян Бэсеску. Идею в Молдавии подхватили и продолжают развивать. Особенно накануне предстоящих в феврале будущего года парламентских выборов. На эти выборы делают серьезные ставки как правые партии, желающие полного разрыва страны с Россией, так и левые, у которых противоположный внешнеполитический вектор. Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что после выборов может быть решен и приднестровский вопрос. «Политический расклад после выборов покажет, куда будет двигаться страна. Победа левых, которые связывают реинтеграцию Молдовы с сохранением молдавского государства, может активизировать процесс урегулирования приднестровского конфликта. Решить проблему можно только на основе федеративного устройства Молдовы. В начале 2000-х годов даже США и ОБСЕ приветствовали такой вариант урегулирования. И президент РМ Владимир Воронин тогда согласился с федеративным устройством страны. Но потом все изменилось. Сегодня социалисты предлагают объединить Молдову на основе федерации. Иного пути нет. Но решаться это будет не на уровне Кишинева и Тирасполя. Скорее Трампа и Путина, России и Германии», – сделал вывод молдавский парламентарий.

В Кишиневе многие эксперты полагают, что о возможном объединении Приднестровья и Молдавии может пойти речь на встрече Додона и Путина в октябре в Москве. Богдан Цырдя считает хорошим знаком назначение спецпредставителем президента РФ по связям с Республикой Молдова Дмитрия Козака. Цырдя отметил, что Козак с момента своего назначения не сделал ни одного необдуманного заявления, а значит, не обострил проблему еще больше. «Козак назначен скорее всего не случайно. Мы надеемся, что готовятся серьезные решения по Приднестровью, в частности, и по развитию отношений Молдовы с Россией в целом», – отметил Богдан Цырдя.

В Тирасполе ситуацию не комментируют, но ждут визита Козака в Кишинев и Тирасполь, после которого, полагают местные политики, прояснятся планы Москвы относительно судьбы Приднестровья.


 
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