НБМ: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank увеличили в 2,5 раза темп возврата денег

Во втором квартале удалось возвратить 112 с половиной миллионов леев из общей суммы средств, украденных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibanka. Это в два с половиной раза больше, чем в первом квартале.

По данным НБМ, всего с 2015 года возвращено более одного миллиарда леев.

Сейчас суды рассматривают 150 ходатайств о действиях по возврату 4 миллиардов 600 миллионов леев.

Также продолжается следствие по 50 делам. Общая сумма средств, которые в них фигурируют, - 34 миллиарда. Она более чем в два с половиной раза превышает задолженность обанкротившихся банков перед НБМ.

Уже выдано исполнительных листов на 15 миллиардов леев. 3 миллиарда 700 миллионов должны возместить дебиторы, находящиеся в процессе банкротства.

Так называемая „Кража века” произошла в период с 2007-го по 2014-ый год. Журналистское расследование сайта Zeppelin, показало, что "Миллиардомат" и "Российский ландромат" - операции российских спецслужб, а руководил ими Вячеслав Платон, известный как рейдер номер один в СНГ.

В июле 2016-го его задержали в Киеве после объявления в международный розыск. В апреле прошлого года Платону вынесли приговор по делу о краже в Banca de Economii. Он получил 18 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В конце 2017-го Платона осудили по делу о нанесении ущерба ряду страховых компаний. Он был признан виновным в мошенничестве и коррупции и получил еще 12 лет тюремного заключения.

Среди выгодоприобретателей банковских хищений фигурируют бывший премьер-министр Влад Филат и мэр города Оргеева Илан Шор.