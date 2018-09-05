Николай Манолов. Может ли в Кишиневе sales manager зарабатывать больше 50 000 долларов в год по белому? Кстати, да

Это не рекламное интервью. Если в Молдове нужно рекламировать зарплату от 50к в год, то это не Молдова, а уже Ирландия или Финляндия. А мы ведь пока еще в Молдове?

Николай, у меня есть мечта. Взять за интервью деньги, но не писать его как гонимую рекламу. Ты согласен на такой вариант: ты платишь мне за работу, но интервью я пишу как мне хочется?

А цель интервью будет достигнута?

Думаю, да.

Тогда я плачу, а ты задавай вопросы. И пусть это будет не реклама, а информация.

Я тебя давно и хорошо знаю. У тебя в Кишиневе уже приличное время работает команда «айтишников». Офис был в Tekwill-е, но сейчас ты снял отдельный особняк. Вы расширяетесь. Но об этом знает не много людей. Давай начнем представлять тебя и твой проект по порядку. Кто ты по специальности?

Программист? Это больше уже в прошлом. Создатель IT-проектов? Это, практически, всю дорогу, но звучит как-то нескладно. Маркетолог? Да, сейчас я много занимаюсь маркетингом своей компании, но это, наверное, тоже временно. О! Инженер! Это больше всего подходит. Я вижу задачу и строю процессы для ее решения. В принципе и программист и маркетолог занимаются тем же. Если они хороши.

Нет, так не пойдет

Почему?

Потому что те, кто тебе нужны, могут не дочитать до конца. И конверсия моей работы будет фиговая. Давай про главное, а потом все объясним.

Главное - это то, что мы, компания XOR, которая стартовала в России, а сейчас наша штаб-квартира в Остине, штат Техас, нанимаем в Молдове команду для продаж нашего продукта. Этой осенью десять человек, а в ближайшие 12 месяцев – около пятидесяти. В штатах мы платим своим «сейлз» так неприлично много, что решили нанимать их в Молдове. Все равно работа удаленная.

А 50 000 долларов в год – это «морковка»?

Нет, это твой заголовок. Я предпочту платить еще больше. После трех-четырех месяцев хороший сейлз должен выходить на цифру в два раза выше. В Америке, как ты понимаешь, мы платим больше, так что выгода налицо. И мне нужны мотивированные продажники. В конце концов, каждый доллар, который я им плачу, – это и Х долларов моей прибыли.

Все. Про главное сказали. Теперь займемся атмосферой доверия. Я тебе доверяю, хочу, чтобы и читатели заразились доверием от меня. А то пока кажется, что у вас штаб-квартира в Альбукерке.

Вот ты совсем не знаешь географию штатов. Альбукерке в Нью-Мексико, «Во все тяжкие» снимался там. А мы в Остине, штат Техас. И занимаемся мы тем, чем в мире пока занимается немного компаний. Искусственный интеллект. Чат-боты и автоматизация найма на работу персонала.

Кстати, давай я вскрою карты. В конце интервью будет ссылка на чат-бот. Который вы специально сделали для найма «продажников» в Кишиневе. Как ты думаешь, те кто хотят зарабатывать 50к в год, будут еще читать нашу трепотню, или сразу пойдут в конец интервью искать ссылку?

Ну, на месте соискателей я бы все-таки прочитал бы все внимательно. Вдруг я скажу еще что-то ценное.

Давай сделай что-то вроде «элеватор питча». Расскажи о XOR коротко, чтобы уместилось в пару строк, но чтобы все понятно.

Я, Николай Манолов, начинал как программист…

Я же просил про XOR…

Не перебивай. Начинал как программист. Запустил в России несколько IT-проектов. Среди самых успешных - Data360 для управления мобильным персоналом и еще один проект для управления финансами в больших запутанных холдингах.

Потом, когда мой чат-бот выиграл один из конкурсов, меня заметила Аида Фазылова и предложила партнерство по созданию чат-бота для рекрутинга. Так появился XOR.

Какое-то время наш продукт был ориентирован на рынок IT-специалистов, но потом мы сделали важнейший поворот, и вышли на сегмент найма «среднего» персонала. Грузчиков и кассиров в мире требуется больше, чем айтишников.

Мы быстро попали на крупных российских ритейлеров и сразу стали зарабатывать. В течение года нас заметил HH.RU и выкупил у нас эксклюзив для работы по России. Стало понятно, что пора метить в «единороги».

Кстати, именно в Кишиневе, в Tekwill-е я познакомился в коридоре с Дейвом Перри. Это успешный стартапщик в IT, который лет восемь назад сделал «экзит» из компании с суммой чуть больше миллиарда долларов. Преподаватель MBA. В Кишинев приехал на Startup Week как спикер и ментор. Мы познакомились. Сейчас он наш третий партнер и CEO компании. Он же и помог нам перебраться в Техас и быстро выйти на американский рынок. XOR - нестандартный стартап. Мы, практически, всю дорогу обходились без инвестиций. Росли на собственной выручке.

Кстати, важный вопрос. А почему ты в Кишиневе?

Ответ простой. У меня здесь жена и двое детей. И я очень люблю этот город. Даже когда так жарко, как у вас в августе. Наш production уже в Кишиневе. Теперь здесь будет и департамент продаж.

Давай тогда вернемся к главному. Уже без шуточек. Цель этого интервью – помочь тебе собрать первую десятку «продажников». Какие люди тебе нужны, какая квалификация, и что они будут делать?

Давай я даже по пунктам

Уверенный английский язык. Придется писать е-мейлы и говорить по телефону Рабочее время будет с 16 до 24, или с 15 до 23. Работаем на Америку. Пять дней в неделю, два выходных. Умение убеждать. Ты вспомнил про Альбукерке, а по мне, так пусть кандидаты посмотрят «Лучше звоните Солу». Сначала общение происходит в переписке, но потом клиента нужно «добивать» в живом общении И то, что все кандидаты пишут в CV, мне хотелось бы, чтобы было у них в реальности. Мотивированный, легкообучаемый и т.д., и т.п. Продукту мы обучим. Главное – умение продавать.

Как будет проходить отбор?

Для начала соискатели пообщаются с продуктом XOR – чат-ботом, специально созданным для этой вакансии. По результатам собеседования с чат-ботом я и Аида выберем тех, кто нам понравится, и пригласим на собеседование «вживую». Это будет после 10 сентября. Тот, кто пройдет собеседование с нами, начнет тренироваться и работать.

По мне, так можно давать ссылку и заканчивать интервью…

Не, давай еще вопрос на миллион долларов.

На миллион? Ок, раз зарплата в 50к это не «морковка», а норма, то что тогда морковка?

«Морковок» две.

Первая. XOR сейчас в числе мировых лидеров на рынке в 30 млрд. долларов в год. Чтобы ты понимал, XOR переведен и работает на 103 языках мира. Попасть к нам - это попасть в команду, которая оправданно метит в настоящие «единороги». Такой шанс в жизни выпадает нечасто.

А вторая?

А вторая «морковка» уже личная. На ту экономию, что мы получим от переноса офиса продаж в Молдову, я собираюсь год или два нанимать лучших тренеров по продажам и по устранению акцента в английском. И привозить их в Кишинев, тренировать команду. Бесплатно для нашего персонала.

Все, даем ссылку на чат-бот?

Давай. Мы просмотрим все CV и после 10 сентября будем вызывать на собеседования уже с нами. А да, забыл. Зарплату мы будем платить по белому, на карточку.

Павел ЗИНГАН