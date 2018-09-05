Додон не исключает, что будет баллотироваться на парламентских выборах

Президент Игорь Додон рассматривает возможность баллотироваться на парламентских выборах в феврале по спискам Партии социалистов. Тем самым он поможет партии добиться большинства в Парламенте, потому что президент не может эффективно выполнять все задачи без поддержки парламентского большинства. Глава государства отметил, что на президентских выборах 2016 года его поддержали граждане, но его противники лишили его части обязанностей и в этих условиях задача состоит в том, чтобы ПСРМ добилась большинства голосов по спискам, но и выиграть как можно больше по избирательным округам. Заявления по данному вопросу президент сделал после заседания Республиканского совета ПСРМ, которое состоялось в среду, 5 сентября, передает IPN.

Игорь Додон сообщил журналистам, что он принял участие в совещании социалистов в качестве гостя, а также неофициального лидера Партии социалистов. По его словам, по состоянию на сегодняшний день Партия социалистов находится в активной предвыборной кампании по подготовке к парламентским выборам. Президент не исключил, что он будет баллотироваться по спискам ПСРМ, так как законодательство это позволяет. По его словам, закон не предусматривает приостановления исполнения обязанностей главой государства и премьер-министром на период избирательной кампании. Игорь Додон сказал, что поможет ПСРМ, но останется в должности президента.

Игорь Додон также отметил также, что в течение последних девяти лет у власти находятся проевропейские партии, которые все поменялись местами, но были партнерами во власти. После девяти лет катастрофы, существует альтернатива, которую представляет ПСРМ, единственная парламентская партия, которая заявила с самого начала, что уходит в оппозицию, сказал глава государства.

Начиная с субботы, ПСРМ проведет в каждом районном центре массовые акции, в ходе которых будут отобраны кандидаты по избирательным округам. „В конце октября-начале ноября, мы соберемся в массовом порядке в центре Кишинева. Затем, пойдем и выиграем парламентские выборы”, сказал Игорь Додон, не уточнив, идет ли речь о протестах или о чем-то другом.