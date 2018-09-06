Майя Санду: лицемерие вместо заботы о народе

В столице Молдавии в июле текущего года состоялась акция протеста сторонников правоцентристской оппозиции во главе с лидерами партий «Действие и солидарность» Майей Санду и «Достоинство и правда» Андреем Нэстасе. Участники выразили недовольство решением ЦИК Молдовы признать выборы мэра Кишинева аннулированными и отложить голосование до 2019 года. Майя Санду призвала собравшихся противостоять диктатуре и отстаивать «свободный и демократический выбор», а Нэстасе агитировал манифестантов поддержать большой митинг, запланированный на 26 августа.

Рассуждая с высоких трибун о правах и свободах, Санду не упоминает о том, как притесняет местные СМИ и запугивает журналистов. В частности, она ведет активную борьбу с новостным порталом Telegraph.md, обвиняя его в публикации фейковых новостей. В конце апреля редакция издания провела флеш-моб «Майя Санду, не затыкайте рот свободной прессе!». Журналисты также обратились к международному сообществу с просьбой защитить от гонений СМИ Молдавии, которые ряд политиков считают «неудобными». Майя Санду пытается придерживаться образа проевропейского политика, стремящегося следовать принципам ЕС. Однако подобные поступки идут в разрез с принятым в Евросоюзе характером решения дел.

Одно из главных условий евроинтеграции, ярым сторонником которой является Санду, является борьба с коррупцией. В своих выступлениях политик постоянно критикует действующее правительство и обвиняет его в продажности. При этом она сама была замечена в подлоге финансовых документов возглавляемой ей партии «Действие и солидарность».

В 2017 году Санду совершила поездки в Милан, Верону, Венецию, Бухарест и Брюссель. В финансовых отчетах партии указано, что на эти цели было потрачено всего 800 долларов. Даже если эти визиты были профинансированы принимающей стороной, согласно закону о политических партиях, соответствующие суммы должны быть указаны как пожертвования. Ранее Санду и ее однопартийцы тесно сотрудничали с экс-премьером Владом Филатом, который отбывает наказание за махинации и коррупцию.

В конце февраля разгорелся скандал на уровне МВФ с участием госпожи Санду. По итогам визита в Вашингтон политик заявила в интервью радио Europa Libera, что предложила включить в новую программу МВФ для Молдавии пункт о необходимости борьбы с коррупцией. По запросу Минфина исполнительный директор МВФ в Молдавии Энтони Де Ланнуа прокомментировал высказывание Санду. Он уличил ее во лжи относительно содержания беседы с представителем Фонда, с которым она встречалась в США.

«Обсуждений о предполагаемом отказе молдавских властей принять антикоррупционные условия в рамках программы поддержки МВФ не было. Антикоррупционные условия никогда не были частью переговоров между Фондом и руководством республики», - пояснил Де Ланнуа. По его словам, у представителя МВФ не было полномочий обсуждать подобные вопросы, и он этого не делал.

С партийной трибуны Санду заявляет о благородных целях, на деле же сама прибегает к коррупционным схемам и политике двойных стандартов. Спекулируя на теме евроинтеграции, она пытается добиться лояльности электората на предстоящих выборах в парламент. В действительности же молдаванам не нужны от Санду обещания лучшей жизни после получения членства в Евросоюзе, они хотят решения острых проблем безработицы, бедности, мизерных зарплат и пенсий, и уже сейчас.

Ион МОЛДОВАН