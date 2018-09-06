Аналитик: Начало политического сезона было крайне отвратительным

Известный политолог Виктор Чобану считает, что новый политический сезон начался крайне грязно. Об этом он заявил ТРИБУНЕ в ответ на просьбу охарактеризовать начало нового политического сезона, а также какие, по его мнению, события будут отличать этот сезон.

«Жалкие самозванцы у власти, вдохновленные себе подобными из-за Прута, решили показать свою силу – тысячи полицейских со всей страны были доставлены в столицу, чтобы сделать из Дня независимости самый большой национальный позор.

Кордоны, заграждения и пустая площадь – для чего? Чтобы три лакея возложили цветы в одиночестве? А народ стоял за заграждением? По сути, это означает параноидальный страх режима перед своим собственным народом.

И чтобы перейти любые пределы, чтобы остаться у власти. Предвыборная кампания началась давно, если мы посмотрим новости холдинга. Отныне все разрешено. Поэтому начало сезона уже было отмечено и крайне отвратительно. Но, я думаю, это только начало», – сказал аналитик.

Андриана Кептине