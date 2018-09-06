Молдова проиграла очередное дело в ЕСПЧ

В Европейском суде вновь рассматривалось дело против Молдовы, и в очередной раз суд вынес решение не в пользу государства.

С жалобой в ЕСПЧ обратился 43-летний осужденный Александр Мирон, отбывающий наказание в кишиневской тюрьме по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия. Он был помещен под стражу 28 августа 2011 года, и его содержание продлевалось после этого каждые 30 дней до 21 января 2012 года по причине тяжести обвинений.

17 января 2012 года дело Мирона было передано в суд. И снова его содержание под стражей продлевалось каждые три месяца по тем же причинам. Высшая судебная палата решением от 17 сентября 2014 года признала Мирона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорила его к 23 годам лишения свободы.

В своих жалобах Мирон указал, что, по его содержание под стражей превысило лимит в 12 месяцев, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством. Суды, по его мнению, не установили какие-либо исключительные обстоятельства, которые оправдывали бы столь длительный период, в то время как тяжесть обвинения не может сама по себе являться достаточным основанием для продления срока лишения свободы.

Кроме того, по словам Мирона, он содержался в камерах с плохим освещением, влажными стенами, вместе с 5 другими заключенными на площади 6 кв. метров. Из-за перенаселенности камеры ему приходилось делить постель с другим заключенным и спать с ним по очереди. Во время его содержания под стражей он не получал постельного белья или одежды. Заявитель потребовал 25 000 евро за моральный вред и 6 000 евро за расходы и издержки.

ЕСПЧ установил нарушение статьей Европейской Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Что касается неадекватных условий содержания под стражей, Суд напомнил, что в своих многочисленных решениях он уже указывал, что условия содержания в тюрьме № 13 противоречат статье 3 Конвенции. В итоге ЕСПЧ обязал Молдову выплатить заключенному Александру Мирону 10 000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за расходы и издержки.