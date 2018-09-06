Я очень люблю этот край: Александр Олешко поделился впечатлениями о Кишиневе

Уроженец Кишинева, известный актер и телеведущий Александр Олешко был в молдавской столице в течение двух дней.

Известный актер и телеведущий Александр Олешко – уроженец Кишинева. В течение двух дней он со съемочной группой находился в столице Молдовы. Здесь велись съемки для документально-биографического фильма, который будет представлен зрителям в конце года.

Вчера, 5 сентября, в Аэропорту Кишинева артист поделился своими впечатлениями от поездки в город, где родился. Александр поблагодарил своих сограждан за любовь и внимание, потому что, где бы он ни был в Кишиневе, его везде встречали очень тепло и радушно. Он рассказал, что каждый раз с большим удовольствием возвращается домой. И особенно теплые эмоции у него связаны с кишиневским аэропортом.

По словам Александра Олешко, кишиневский аэропорт для него всегда был наполнен романтикой. В советское время здесь работал единственный в городе круглосуточный ресторан. В то время артисты, которые прилетали-улетали в Кишинев и в чьих программах он танцевал, с разрешения родителей иногда брали его вечером с собой. Он смотрел на них заворожено, пил чай с печеньками, слушал их разговоры и рассматривал мозаичное панно.

Олешко также заявил, что в Молдове всегда были самые вкусные конфеты фабрики «Букурия» и первое советское мартини. Он накупил конфет и «Букет Молдавии», чтобы вспоминать о ней в Москве.

- Мне здесь очень нравится. Я очень люблю край, который дал мне жизнь, напитал меня солнцем, лет на 300 вперед, - отметил артист.