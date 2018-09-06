В Молдове начали выдавать водительские права международного типа

Агентство государственных услуг приступило к выдаче водительских прав международного типа. Их могут получить все желающие автомобилисты. Для этого им нужно заполнить заявление, а также предоставить имеющиеся права, выданные после 2008 года, и удостоверение личности. Максимальный срок действия прав международного типа - три года. Они действительны только при наличии национальный водительских прав.

"Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года подписали 80 государств. Соответственно, в этих странах можно пользоваться этими водительскими правами", - сказал глава отделения Агентства госуслуг Владимир Рэйлян.

Оформление прав международного типа за 30 дней обойдется в 320 леев. "Я очень много путешествую, возможно, мне понадобятся. Я закажу себе." "Международные права нужны. Чтобы пользоваться ими в других странах. Это хорошая идея."

"Это очень хорошая идея. Я работаю в Англии, и мне нужны такие права. Раньше нужно было делать румынские права, а потом английские. Так что это отличная новость."

Образец прав международного типа утвердило правительство.