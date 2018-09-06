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Общество
Центральную улицу Кишинева перекрывают на три месяца
06.09.2018

С завтрашнего дня, движение по улице Сфатул Цэрий, на участке между улицами Анатола Коробчану и Алексея Матеевича, будет приостановлено. Ограничение будет действовать до конца ноября и связано с ремонтом канализационного коллектора.

В зависимости от степени сложности работ и времени, которое потребуется для их выполнения, график может быть изменен. В связи с ограничением движения на данном участке, могут быть изменены и маршруты общественного транспорта.

Полиция напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать все правила дорожного движения и не игнорировать временные дорожные знаки.


 
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