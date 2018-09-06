Богдан Цырдя: у Молдовы на пенсии, пособия, зарплаты — денег нет и не будет!

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Экономика
Известный политолог и депутат Парламента РМ Богдан Цырдя рассказал, что 12 июля, в парламенте в спешном порядке поступил проект «Национальной стратегии Обороны» и даже План действий по ее внедрению (закон Nr 150 от 11.05.2018). Всего — 102 стр.
От кого мы должны обороняться, и самое главное, от кого мы в состоянии это сделать, сам черт не разберет.
Учитывая, что 10 июля 2018 года был саммит НАТО, а 12 июля документ появился в парламенте, возникает легкое «подозрение» о том, кто истинный заказчик и спонсор!
Дам лишь пару примеров из данного документа которые вызывают недоумения.
1. В ст.2 черным по белому описана главная цель страны: усиление и углубление отношений с НАТО при сохранении нейтралитета, установленного конституцией Р.М.
Как можно говорить о нейтралитете, предлагая углубить отношения с НАТО?
2. В ст.6 европейская интеграция признана национальным интересом! С каких это пор, господа? Даже опрос АСД (11.07.18) показал, что большинство граждан (40%) — за интеграцию с ЕАЭС и лишь 38% -с ЕС!
3. В ст.28 признается факт усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге. Но это не угроза, а благо!
4. В ст.29 главной угрозой назван российский военный контингент, который 25 лет обеспечивает мир на Днестре.
5. В ст.30 –Приднестровье признается угрозой для осуществления «стратегических целей» РМ. Говорят, хотели вписать и самих граждан Молдовы в качестве угрозы, но во время отказались.
6. Бюджет Плана просто заоблачный. В течение 7 лет затраты «нейтральной» Молдовы на оборону увеличатся более чем в два раза!
Взгляните на затраты:
Теперь вы понимаете, почему денег нет и не будет на пенсии, пособия, зарплаты?
P.S. В результате протестов ПСРМ, проект сняли с повестки дня. Но обещали вернуть…
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