Богдан Цырдя: у Молдовы на пенсии, пособия, зарплаты — денег нет и не будет!

Известный политолог и депутат Парламента РМ Богдан Цырдя рассказал, что 12 июля, в парламенте в спешном порядке поступил проект «Национальной стратегии Обороны» и даже План действий по ее внедрению (закон Nr 150 от 11.05.2018). Всего — 102 стр.

От кого мы должны обороняться, и самое главное, от кого мы в состоянии это сделать, сам черт не разберет.

Учитывая, что 10 июля 2018 года был саммит НАТО, а 12 июля документ появился в парламенте, возникает легкое «подозрение» о том, кто истинный заказчик и спонсор!

Дам лишь пару примеров из данного документа которые вызывают недоумения.

1. В ст.2 черным по белому описана главная цель страны: усиление и углубление отношений с НАТО при сохранении нейтралитета, установленного конституцией Р.М.

Как можно говорить о нейтралитете, предлагая углубить отношения с НАТО?

2. В ст.6 европейская интеграция признана национальным интересом! С каких это пор, господа? Даже опрос АСД (11.07.18) показал, что большинство граждан (40%) — за интеграцию с ЕАЭС и лишь 38% -с ЕС!

3. В ст.28 признается факт усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге. Но это не угроза, а благо!

4. В ст.29 главной угрозой назван российский военный контингент, который 25 лет обеспечивает мир на Днестре.

5. В ст.30 –Приднестровье признается угрозой для осуществления «стратегических целей» РМ. Говорят, хотели вписать и самих граждан Молдовы в качестве угрозы, но во время отказались.

6. Бюджет Плана просто заоблачный. В течение 7 лет затраты «нейтральной» Молдовы на оборону увеличатся более чем в два раза!

Взгляните на затраты:

2018 -625 млн леев

2019 -700 млн леев

2020 -790 млн леев

2021- 895 млн леев

2022 -1015 млн леев

2023 – 1150 млн леев

2024 – 1300 млн леев

2025 — 1465 млн леев

Теперь вы понимаете, почему денег нет и не будет на пенсии, пособия, зарплаты?

P.S. В результате протестов ПСРМ, проект сняли с повестки дня. Но обещали вернуть…