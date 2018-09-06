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Здоровье
Из-за отсутствия прививок от кори в школы Чадыр-Лунгского района не приняли почти 200 детей
06.09.2018
Из-за отсутствия прививок от кори в школы Чадыр-Лунгского района не приняли почти 200 детей. Местные власти заверяют, что сделают все возможное для вакцинирования первоклашек, которых не допускают к урокам.
 
Не привитые от кори дети входят в основную группу риска. К настоящему времени в Чадыр-Лунгском районе подтверждено 156 случаев заражения. Из них только пять - у взрослых.
 
Почти 500 родителей отказываются делать прививки своим детям.
 
В Вулканештах зарегистрировано 37 случаев кори, в том числе два - у взрослых.
 

 
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