Гражданин Молдовы провел год в тунисской тюрьме: камеры по 135 человек, никакой блатной иерархии и сроки по 140 лет

Наш соотечественник в этой африканской стране попался на сбыте фальшивых долларов

Бриллиант в полтора карата за 9800 фальшивых долларов. Мой собеседник, назовем его Александром, человек чрезвычайно авантюрный, с неистовой жаждой приключений. Сидим, пьем кофе на террасе, и он мне рассказывает, как провел год в африканской тюрьме.

- Я ездил в Тунис сбывать фальшивые доллары, - говорит Александр. - Покупал у молдавских ментов, которые наладили промышленное производство фальшивок. За 10 тысяч поддельных долларов я платил им тысячу настоящих, 20 тысяч уже шли за 95, 30 тысяч — за 8...

Схема работала так. Александр вместе с подельницей приезжал в курортный город Туниса, омываемый Средиземным морем. Приезжал, обвешанный фальшивыми долларами. Снимал квартиру за 500 долларов в месяц и одновременно номер в отеле. Так, на всякий случай. Потом с кучей фальшивых долларов ходил по курортным отелям и обменивал фальшивые доллары на местные динары.

- У меня для сотрудников ресепшена были браслеты всевозможных цветов, - усмехается Саша. - Заходил, просил обменять максимум 300 долларов. Если операция проходила без сучка и задоринки, просил обменять уже больше. Но не наглел, до тысячи долларов менял в одном отеле. За день обходил около десятка отелей.

В последний раз Александр приехал в город Саса. Там решил снять с кости руки пластину, которую ему поставили после того, как год назад он попал в ДТП. Заплатил в частной клинике 1000 долларов (настоящих), сняли пластину.

- Меня спасла моя рука! - убеждает меня Саша. - Если бы не она, гнил бы я до сих пор в тунисской тюрьме...

В тот роковой день Саша купил бриллиантовое колье в полтора карата за 9800 фальшивых долларов, потом пошел в отель. Там попросил обменять 200 долларов, естественно, поддельных. Портье увидел, что доллары фальшивые, вызвал секьюрити.

Александр год провел в нечеловеческих условиях (Фото: ntv.ru).

- Я бросился бежать, - вспоминает Александр. - У меня в рюкзаке фальшивок - на несколько тысяч, надо было от них избавиться! А спрятаться негде - улочки узкие. А за мной машина секьюрити медленно едет. Что делать?

Саша вытащил из рюкзака фальшивые доллары, смял их, сделав бумажный мячик, и незаметно выбросил под автомобиль. Тут он услышал полицейскую сирену. Его доставили в полицию.

- Я сказал, что мне дали фальшивые доллары на базаре, - продолжает Саша. - А бросился бежать, потому что испугался. Меня уже почти отпустили, как в отделение полиции зашла продавщица, у которой я купил колье. Она сразу закричала: «Это он! Он подсунул мне фальшивые доллары!» Тут за меня и взялись по-настоящему.

Александр назвал адрес гостиницы, в которой снимал номер на всякий случай. Провели там обыск, ничего не нашли (все фальшивки были на квартире у подельницы). Затем начались допросы, Саша стоял на своем — доллары купил на базаре, побежал, потому что испугался. почему в гостинице не оказалось личных вещей? Их украли. А приехал я в Тунис, чтобы сделать операцию на руке, видите, там я заплатил настоящими долларами...

- Привезли меня в тюрьму, - говорит Саша. - За всю историю местной тюрьмы я оказался всего лишь вторым белым арестантом. Первым был врач из России, он приехал в Тунис отдохнуть с подругой, та скончалась, перебрав алкоголя. Врача продержали два года в тюрьме, так долго делали судмедэкспертизу!

Срок в 140 лет — не предел!

А Саша провел в тюрьме год. У него при себе была пара тысяч настоящих долларов, их положили на счет арестанта.

- Жил, как белый человек, покупал себе еду и все остальное в тюремном ларьке — консервы, колбасу, воду, сигареты, - вспоминает Саша. - Нормально, короче, жил. Правда, камеры всегда были переполнены, в моей находились 135 заключенных. Надо было идти бочком вдоль шконок, чтобы добраться до туалета.

Остальным заключенным давали кус-кус, нечто вроде нашей мамалыги. Гулять выводили раз в день на часовую прогулку. Остальное время сидишь в камере, даже телевизора не было.

- Тупо ешь и спишь только, - смеется Александр. - Если хочешь побриться, тебя выводят на коридор, и обслуга тебя бреет. Я свое лицо в зеркале год не видел!

Сроки у многих были нереальные. У одного за продажу фальшивых чеков — 140 лет. Один чек — 5 лет. И это был не предел! Могли помиловать или сократить срок, амнистия происходила четыре раза в год. Зато никакой блатной иерархии - «воров в законе», «чертей», «петухов». Гомосексуальные связи — в порядке вещей...

- А через год был суд, - продолжает Александр. - Завели нас группой в небольшой зал суда. Сидит сам судья, по бокам — заседатели, на столе кипа дел. Сидят прокуроры и мой адвокат, я ей заплатил 500 долларов. Первым судья рассматривал мое дело. Он мне задал несколько вопросов, переводчик перевел, хотя к тому времени я уже выучил арабский. Я ответил на все вопросы. Через пять минут меня отвели в камеру. По дороге спрашиваю адвоката: «Сколько мне могут дать?» «Хамдула, - отвечает она. - Хамдула!» (с арабского - Бог знает, — прим. авт.)

По местным законам, могли освободить только в промежуток времени между 18.00 и 24.00. Кстати, о своем приговоре, если посадили на реальный срок, заключенный узнает не сразу, а месяца через два-четыре.

- Сижу, волнуюсь, - говорит Саша. - Семь часов, восемь, девять, десять... Ну, думаю, впаяли мне срок! В начале одиннадцатого заходят в камеру, кричат: «Молдова! выпускают на свободу!»

Сашин паспорт гражданина Молдовы оказался у детектива, который вел дело. Саша поехал к нему, провел в участке всю ночь, а утром пришел детектив, но паспорт не отдал, якобы не знает, где он. Он до сих пор был уверен, что Саша — фальшивомонетчик.

- Пошел в международную организацию AZIL, которая помогает лицам, у которых проблемы с паспортами, - продолжает Александр. - Позвонил отцу, он сделал скрин с молдавского булетина, переслал мне. Брат срочно стал делать мне «белый» паспорт. С этой бумажкой я и полетел на Украину, в киевский аэропорт «Борисполь». Билет, кстати, за свои деньги покупал, иначе застрял бы в Тунисе на годы.

В Киеве пограничники встретили Александра неласково:

- Что это за филькина грамота? Сажаем в самолет и летишь обратно!

- Да елы-палы! Я туда в жизни своей больше не вернусь!

Саша бросился бежать, выбежал на взлетную полосу, где его и скрутили.

- Взяли за руки-ноги и закинули в самолет, пришлось лететь обратно в Тунис.

Там его встретили с удивлением:

- Соскучился?

Пришлось еще два месяца ждать, пока искали, куда пришла посылка с «белым» паспортом. Уже был канун Нового года, рейсов было очень мало. Пришлось лететь с тремя пересадками — в Стамбуле, Афинах и в Франкфурте.

- Прилетел домой и понял, что такое ностальгия! - грустно улыбается Саша. - Я асфальт целовал в кишиневском аэропорту, пассажиры удивлялись. Больше в жизни не занимался фальшивыми долларами, да и менты свою лавочку, как оказалось, прикрыли. Как представлю, что мне могли впаять лет сто заключения, волосы дыбом до сих пор становятся!..

ЛЕОНИД РЯБКОВ