Страх и ужас молдавских больниц: кому-то - биде из золота, а кому-то - смерть на каталке в коридоре

Обходить властным дозором надо не вип-палаты, а отделения обычных медицинских учреждений столицы.

Премьер-министр Павел Филип негодует на телеэкранах страны: посетив больницу Железной дороги Молдовы, он поразился увиденной роскоши в отдельно взятой палате. Господин министр, вероятно, не знает, что в больницах практически каждого министерства или ведомства есть вип-палаты, где подлечивается руководство структур. Ну, или знает, но лукавит, что скорее всего. Что-то ни разу в коридорах ни одной столичной поликлиники не раздавалось в очередях:

- Имейте совесть, домнул Филип, стойте, как все, всем только спросить!

Железнодорожная больница, между нами, еще довольно приличное медицинское учреждение. Конечно, директор ЖДМ Юрий Топалэ в беседе с корреспондентом «КП» откровенно перебирает, говоря, что в палате с мраморными столбами и огромной кроватью может спокойно очутиться больной машинист. Но то, что отделения в этой больнице разительно отличаются от многих лечебных учреждений города, это факт.

Мне кажется, что в своем праведном гневе господин Филип не с того конца начал. Ему бы дозором обойти не вип-палаты больниц Кишинева, а отделения некоторых из них. Тех, где люди лежат в коридорах на каталках, иногда умирая от отсутствия должного надзора (особенно в вечерние часы и до утра, когда врачи находятся дома).

Посмотреть бы на палаты, где больные ночью спят с кем-то из родственников (последние выступают в роли сиделок) на одной кровати. Покушать бы то, чем кормят пациентов не Лечсанупра или госпиталя МВД, а обычного учреждения, куда стекаются больные из молдавских сел…

Вот тогда была бы польза от визита. А так – сплошной пиар и деланное негодование…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ