Сергей Тофилат: Молдова может остаться без газа с 2020 года

Эксперт в области энергетики и гражданский активист Сергей Тофилат, отметил, что если „Россия хочет изолировать Украину и больше не поставлять газ через территорию Украины и, соответственно, через Молдову, мы рискуем остаться без газа, начиная с 2020 года”.

По словам эксперта, начиная с Независимости ситуация такова, что Республика Молдова зависит на 100% от российского газа и 20 с чем-то лет мы пишем стратегии в энергетике. И как истекает срок действия предыдущей стратегии, меняется дата, и некоторые цифры, но вещи не меняются”, — заявил эксперт в интервью для Радио «Свободная Европа», передает nokta.md со ссылкой на unimedia.info.

Он утверждает, что Республика Молдова зависит от одного поставщика — «Газпром», который является дочерней компанией Министерства Иностранных дел России. Поэтому «Газпром» используется в качестве политической дубины в Кремля и требует соблюдения определенных интересов в Молдове.

„Мы должны избавиться от этого влияния и одним из методов является, постройка газопровода, чтобы, в случае, если Россия нам остановит поставки газа, мы смогли покупать газ через другую инфраструктуры, через этот газопровод.”, — считает он.

«Так что, очевидно, принимая во внимание тот факт, что Россия хочет изолировать Украину и больше не поставлять газ через территорию Украины и, соответственно, через Молдову, мы рискуем остаться без газа, начиная с 2020 года. Наш контракт с «Газпромом» истекает в декабре 2019…», — утверждает Сержиу Тофилат.

«Спросите друзей Путина, вроде Ротенберга и остальных, кто получает наибольшую выгоду от договоров с государством. Откуда, вы думаете, появляются схемы по отмыванию миллиардов долларов через Молдову и через регион? Вот из этих договоров строительства, будь-то стадионы для Олимпийских Игр, будь-то проекты энергетической инфраструктуры», — отметил эксперт.