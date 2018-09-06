ВОЗ: Молдова показала успехи по физической активности жителей

В странах с высоким доходом населения растет число жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности на работе и в свободное время, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни.

Об этом свидетельствует опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает korrespondent.net.

Она провела анализ с привлечением определенных групп населения в 168 странах мира в период с 2001 по 2016 годы. Число участников соцопросов достигало почти двух миллионов человек.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада. На другом полюсе расположились Океания, Восточная и Юго-восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары.

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37% взрослого населения. В Германии этот показатель, к примеру, составил, 42%.

Среди стран восточной Европы положительно отличилась Молдова (всего 11,5%), а отрицательно - Сербия (39,5%).