Додон: Мы хотим дружить и с Россией, и с Украиной

Глава государства Игорь Додон ушел от прямого ответа на вопрос, признает ли он целостность Украины, но заявил, что «в течение всех 27 лет независимости Республики Молдова руководство нашей страны признавало территориальную целостность соседнего государства и сейчас ничего не изменилось». Об этом президент заявил в эфире передачи «Четвертая власть» на телеканале N4.

«В течение 27 лет независимости Республики Молдова высшее руководство нашего государства никогда не ставило под сомнение территориальную целостность соседних государств, и ничего не изменилось. У нас есть нерешенная проблема Приднестровья. Мы хотим дружить как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Надеюсь, что между этими двумя нашими друзьями начнется диалог. Но высшее руководство Молдовы и граждане должны извлечь уроки из ошибок наших друзей», – подчеркнул Додон.

На вопрос ведущего: «Кому должен принадлежать Крым?», Игорь Додон отказался ответить, отметив, что он «уже высказался по этому поводу».

В то же время президент страны сказал, что он всегда открыт для встречи с президентами соседних государств. «Что касается встреч с президентами соседних государств, я всегда готов встречаться как в Республике Молдова, так и в Румынии или Украине. В нашей повестке дня нет запланированных встреч с г-ном Порошенко, ни у нас, ни у них, но, возможно, мы сможем с ним увидеться на международных платформах», – уточнил Додон.

Напомним, что в конце августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов встретиться с главой государства Республики Молдова Игорем Додоном, только в том случае, если он поддержит территориальную целостность Украины