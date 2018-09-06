Прокурора, курировавшего скандальную стройку в центре Кишинева, признали невиновным

Инспекцией прокуроров не нашла нарушений в действиях прокурора Андрея Дулгеру, стоящего за скандальным строительством в центре Кишинева.

Инспекция прокуроров Генеральной прокуратуры не выявила «каких-либо оснований для дисциплинарной ответственности» прокурора Андрея Дулгеру после того, как ZdG написала, что он де-факто управляет строительством коммерческого помещения в центре Кишинева.

О недовольстве возведением семьей прокурора многоэтажного здания на месте квартиры площадью 26 квадратных метров по улице Влайку Пыркэлаб заявили обеспокоенные этим фактом соседи. Эта квартира была отсужена родителями двух прокуроров Иона и Андрея Дулгеру почти три года назад, а затем снесена.

По словам жителей района, лицом, управляющим проектом будущего здания был прокурор Андрей Дулгеру, который, в том числе в рабочее время, присутствовал на месте, чтобы вести обсуждение и переговоры с соседями или координировать работы. Люди также сообщили ZdG, что прокурор получил документы, разрешающие будущее строительство, пользуясь своей должностью. Инспекция прокуроров Генеральной прокуратуры потенциально рассмотрела эти факты, «представляющие собой дисциплинарные нарушения», и не выявила «каких-либо оснований для дисциплинарной ответственности». В действиях прокурора Андрея Дулгеру не было выявлено каких-либо оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности, следовательно, в соответствии с решением от 2 августа 2018 года, дисциплинарное производство в отношении него было прекращено.

- В отношении Андрея Дулгеру было принято решение не наказывать его дисциплинарно, но если есть какие-либо нарушения, эти материалы были направлены в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Если он что-то нарушил, то сотрудники оттуда проведут проверку, а затем прокуроры примут решение по этому делу, - сообщил инспектор Леонид Демидов,.

В вынесенном Инспекцией прокуроров решении отмечается, что по данному вопросу был заслушан Василий Дулгеру, отец прокурора Андрея Дулгеру, владелец будущего строения по документам. Он заявил, что был вынужден прекратить строительство, потому что соседи, «которые первоначально дали согласие, впоследствии воспротивились и опротестовали решения компетентных органов в судебных инстанциях». По словам Василия Дулгеру, он «несколько раз просил своего сына Андрея сходить посмотреть, как идут работы по реконструкции, но у него не было никаких обязанностей относительно недвижимости и ее реконструкции». Аналогичные заявления сделал и прокурор Андрей Дулгеру, который отметил, что «никогда не представлялся жителям ул. Влайку Пыркэлаб, как прокурор, и не участвовал в сомнительных сделках, только иногда, по просьбе своего отца, приходил на спорный объект, чтобы проверить, как проходит реконструкция».

Однако по свидетельству людей, проживающих в этом районе, а также ряда документов, прокурор Андрей Дулгеру не просто «приходил на спорный объект», а координировал работы. Его номер телефона был указан в ряде заявлений, адресованных в примэрию для получения разрешений.

НЦБК расследовал законность действий и актов физических лиц и лиц, ответственных за принятие решений, с точки зрения привлечения к уголовной ответственности, а судебные инстанции проверили законность актов, выданных компетентными органами в связи с реконструкцией здания по ул. Влайку Пыркэлаб. Иски соседей об отмене разрешения на строительство и изменения назначения были отклонены как необоснованные. Таким образом, Инспекция пришла к выводу, что «в ходе проверки жалоб, никаких оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности прокурора Андрея Дульгеру выявлено не было».

- Расследование прокуроров было проведено поверхностно и формально. Они основывались только на объяснениях Василия Дулгеру и его сына Андрея и полностью проигнорировали аргументы в отношении фальсификации подписей и того факта, что номер телефона его сыновей, являющихся прокурорами, значился во всех заявлениях о выдаче разрешений на строительство, с расширением до области, принадлежащей всем жильцам. Инспекция не проанализировала мои объяснения во время расследования, но учла только объяснения семьи Дулгеру, – утверждает жительница района Елена Кроитор, которая больше всего пострадала от строительства семьи прокуроров.

В НЦБК и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что у них нет в производстве материалов, касающихся прокурора Андрея Дулгеру. «У нас этого нет», – сообщила ZdG Анжела Старински, пресс-секретарь НЦБК. - В период с июля по август, в адрес НЦБК были поданы 3 жалобы аналогичного содержания группой жителей с ул. Влайку Пыркэлаба. Они обратились в НЦБК, чтобы те проверили законность сноса квартиры и выдачи разрешений примэрией на строительство здания. Действия прокурора получили оценку ГП. НЦБК в настоящее время проверяет законность выдачи документов ответственными лицами примэрии,- добавила Старински.

Андрей Дулгеру работает в Прокуратуре сектора Рышкановка с декабря 2012 года. Ранее он работал в Таможенной службе, откуда он был уволен в связи с истечением индивидуального трудового договора. Брат Андрея Дулгеру, Ион Дулгеру, также является прокурором Прокуратуры мун. Кишинева. До реформирования учреждения он был заместителем прокурора сектора Центр, мун. Кишинева. Недавно он выразил намерение стать судьей.