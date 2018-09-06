Оргеевский “Робин Гуд”

Один из политических комментаторов назвал партию предпринимателя Илана Шора партией-троллем. Неделю назад, во “всеобщий протестный день” 26 августа, критики ждали в центре Кишинёва политической драмы (партии PAS и DA обещали самый массовый митинг, который должен был положить начало новой протестной волне), а получили политическое шоу с элементами троллинга.

“Борцы с режимом” из движения национального сопротивления ACUM несколько часов сиротливо жались у памятника Штефану чел Маре и ждали, когда освободится площадь, на которой в это время (официально) проходил несанкционированный примэрией, но тщательно охраняемый полицией митинг в поддержку социальных проектов партии “Шор”, а неофициально его участники за тарелку каши откровенно троллили Майю Санду, Андрея Нэстасе и прочих лидеров движения ACUM. “Долой PAScuDA!”, “Руки прочь от Илана Шора!”, “Илан Шор, мы с тобой!”, - скандировали собравшиеся, за что к концу мероприятия получили продуктовые пакеты “от Шора”.

Сами “шоровцы” предпочитают называть себя “самой быстрорастущей и укрепляющейся политической силой страны”. Как утверждается на сайте формирования, сегодня количество его членов выросло до 25 тыс. человек, хотя ещё весной было 16 тыс.

Теперь перед партией “Шор” стоит задача превратиться в “одну из самых массовых, заметных и влиятельных партий страны”. Если политформирования создаются (или перезагружаются - как в случае с бывшим общественно политическим движением “Равноправие”), значит это для чего-то нужно. Согласно классическому определению, цель каждой партии – овладеть властью в государстве, ну или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Но у нас своя специфика.

В Молдове партии создают, в том числе, для удовлетворения амбиций, последующей продажи, спойлерства (оттягивания голосов на выборах у заведомо более сильного противника) или продвижения определённых личных/групповых интересов. В политику Илан Шор, скорее всего, пришёл для того, чтобы избежать наказания. 6 мая 2015 г. суд столичного сектора Буюканы поместил предпринимателя под домашний арест на 30 суток: он был главным подозреваемым в деле о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы согласно отчёту международной аудиторской компании Kroll. Однако бизнесмен ловко откосил от уголовного преследования, воспользовавшись избирательной кампанией по выборам в местные органы власти и лазейками Кодекса о выборах.

Согласно ст. 46 (5) Кодекса, в течение избирательного периода кандидаты не могут быть уволены, переведены на другую работу или должность без их согласия, а также не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, задержаны или подвергнуты административным санкциям без согласия зарегистрировавшего их избирательного органа, за исключением случаев задержания на месте преступления. Вот Илан Шор и объявил о намерении баллотироваться в мэры Оргеева. Первоначально он планировал идти на выборы как независимый кандидат, но ему не хватило времени на то, чтобы собрать подписи для участия в предвыборной гонке.

Поэтому было объявлено, что Шор идёт на местные выборы от движения “Равноправие” (в случае выдвижения со стороны политических партий сбора подписей не требуется). Этот манёвр тут же дал необходимый предпринимателю результат: из ключевого фигуранта в деле о масштабных хищениях из банковской системы страны, Илан Шор стал “политическим”, и все дальнейшие его преследования по делу о краже миллиарда приобрели политические оттенки – примар Оргеева стал выступать, как политическая жертва. Когда летом 2016 г. Илан Шор был задержан на 72 часа по делу о краже миллиарда, руководитель исполнительного совета движения “Равноправие” Валерий Клименко на специально созванном брифинге заявил, что задержание председателя его партии является политической акцией. “Мэр Оргеева решил вступить в большую политику и стал лидером нашего движения. Это в свою очередь заставило молдавские власти забеспокоиться. Ведь они понимают, что Илан Шор хороший менеджер и лидер.

Таким образом, он может привлечь людей идти за ним”, - заявил Клименко. Теперь примар города Оргеев, осуждённый в июне 2017 г. на 7,5 лет тюрьмы, но продолжающий оставаться на свободе, нацелился на парламент – ему нужен депутатский иммунитет. Как написало в конце июля новостное агентство Balkan Insight (занимается новостями, аналитикой, комментированием событий и расследованиями в южной Европе), молдавский предприниматель Илан Шор может избежать тюрьмы в деле о краже миллиарда в случае победы на парламентских выборах. А шансы на прохождение в законодательный орган у него почти гарантированные – если Шор будет баллотироваться в одномандатном округе №18 (г. Оргеев). Правда, как показывает опыт Владимира Филата, депутатская неприкосновенность не является 100-процентной защитой от ареста и последующего осуждения.

Но сразу же после решения суда, Илан Шор запустил дорогостоящую кампанию по отбеливанию своего имиджа, в том числе в европейских институтах. О том, какие средства он на это тратит, говорят имена его лоббистов: о том, что отчёты компании Kroll намеренно искажают факты, что из Шора пытаются сделать козла отпущения, а подлинными виновниками банковской кражи являются Владимир Филат и Вячеслав Платон, недавно на пресс-конференции в Кишинёве заявил лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден, представляя отчёт компании Quintel Intelligence с анализом рапортов Kroll.

Общественно-политическое движение “Равноправие” хоть и являлось одним из старейших политформирований страны (действует с 1998 г.), звёзд с неба никогда не хватало. Лучший результат на парламентских выборах – 2,83% в 2005 г. В ходе всех остальных избирательных кампаний, в которых участвовало “Равноправие”, оно не набирало даже 1%. Сотрудничество с Иланом Шором и его (а скорее всего, наши) деньги вдохнули в “Равноправие”, которое с октября 2016 г. зовётся политической партией “Шор, новую жизнь. Согласно весеннему опросу “Барометр общественного мнения”, партия “Шор” с 6% вошла в число шести политформирований, которые на грядущих парламентских выборах могут пройти в законодательный орган.

В принципе, секрет успеха Илана Шора до безобразия прост: оргеевский мэр не стал изобретать велосипед, а просто полностью скопировал имидж-сценарий четырехлетней давности лидера “Нашей партии” Ренато Усатого – эпатаж, громкие заявления на грани фола, концерты с участием российских звёзд, социальные проекты и благотворительные акции. Благо на это все достаточно потратить малую часть от украденного миллиарда. - Ренато Усатый в своё время учредил благотворительный Фонд своего имени для развития региональной инфраструктуры как в северных районах республики, так и по всей стране, оказания помощи учреждениям и организациям, имеющим социальную направленность (в 2015-2017 гг. на эти цели было потрачено более 30 млн леев), Илан Шор открыл по всей Молдове сеть социальных магазинов “Merisor”, которые на данный момент охватывают более 200 тыс. нуждающихся граждан. - Ренато Усатый, будучи мэром Бельц, преподнёс городу суперсовременные спецавтомобили, например, подметально-уборочную машину стоимостью 150 тыс. евро или два трактора муниципальному предприятию “Благоустройство и озеленение”, общественная ассоциация “Pentru Orhei” по просьбе примара Илана Шора подарила Оргееву шесть новых тракторов, которые на днях вымыли улицы города шампунем. - Ренато Усатый лично выплатил 600 тыс. леев зарплаты бельцким дворникам, которых кинули “мусорные концессионеры”, в Бельцах под его началом капитально обустраивали и ремонтировали дворы и расширяли дворовые дороги, в Оргееве была запущена комплексная программа по модернизации дворов многоэтажек под названием “Операция двор”, а в начале августа Илан Шор открыл центральную улицу города после реконструкции и модернизации. - Ренато Усатый в 2016 г. поругался с журналистами ряда изданий и объявил их в Бельцах персонами нон грата, за что попал в список “Врагов прессы”. Илан Шор тоже не ладит с прессой: в июле этого года он пригрозил “проплаченным журналистам” люстрацией, за что ряд организаций из сферы масс-медиа потребовали привлечь мэра Оргеева к ответственности.

Главной политической мишенью Ренато Усатого был бывший премьер-министр Владимир Филат: во многом именно благодаря его активности экс-премьер был посажен по делу о краже миллиарда. “Филата я посажу пожизненно!” - пообещал Усатый осенью 2014 г., периодически вбрасывая очередную порцию разоблачительных документов. А в октябре 2015 г. лидер “Нашей партии” буквально взорвал медиа-пространство, обнародовав на Youtube и в Фейсбуке под общим заголовком “Молдавский WikiLeaks” 15 записей телефонных разговоров между экс-премьером и предпринимателем Иланом Шором, в ходе которых собеседники решали финансовые проблемы, проблемы назначений, а также банковские проблемы и протекции. Главная политическая мишень начинающего политика Илана Шора – лидер PAS Майя Санду. Её троллинг, срыв мероприятий правой оппозиции и разоблачение “святой” Майи, политическую деятельность которой, как оказалось, он раньше финансировал – на данный момент является индульгенцией Илана Шора от немедленной посадки. Поэтому его сторонники, как тень следуют за Майей Санду и Андреем Нэстасе. Они срывают пресс-конференции лидеров правого фланга и проводят контрпротесты, сводя на нет усилия Санду и Нэстасе по возрождению протестной волны. А сам Илан Шор грозит ремнём “Андрюше и Маечке” и народными трибуналами, которые “накажут Санду и Нэстасе”. Политолог Богдан Цырдя называет Илана Шора “тенью отца Гамлета” для Майи Санду и Андрея Нэстасе.

“После выборов мэра в Кишинёве у Андрея Нэстасе довольно сильно вырос рейтинг. Он обошёл Майю Санду по популярности, местами в рейтингах поменялись и их партии – Платформа DA обошла PAS, - говорит эксперт. – Вместе у Санду и Нэстасе достаточно высокий процент, а это значит, что после парламентских выборов, в случае создания альянса с ДПМ (хотя сейчас они это категорически отрицают), лидеры правой оппозиции могут потребовать пост премьер-министра и МВД, как в своё время это требовала Либерально-демократическая партия. Для нынешних властей это крайне не желательный сценарий, поэтому им необходимо минимизировать электоральные шансы PAS и DA, так что Илан Шор со своей партией – один из серьезных игроков в этой игре. Я не удивлюсь, если ближе к выборам он, как в своё время Ренато Усатый, обнародует какие-то документы или прослушку телефонных разговоров, обвиняющих в чем-то лидеров правой оппозиции, и в частности – Майю Санду.

Но по большому счёту, грязные технологии Шора являются отзеркаливанием технологий Санду. Он – тёмная сторона правой оппозиции, которая хотела бы спрятать, замолчать некоторые моменты своей деятельности, но не получается. Шор - как тень отца Гамлета, которая следует за ними по пятам и не даёт лидерам правой оппозиции выглядеть белыми и пушистыми. Он же не врёт, когда раскрывает некоторые нюансы (например, финансовые) своих взаимоотношений с Майей Санду. Да, он об этом говорит где-то грязно, пафосно, “без галстука”, но при этом говорит то, что имело место быть”, - отмечает Богдан Цырдя.

В соцсетях Илана Шора называют “оргеевским Робин Гудом”. Политический аналитик Игорь Боцан в интервью Newsmaker, назвал нынешнюю деятельность лидера партии “Шор” “довыборным подкупом избирателей”. “Шор не говорит о политике и идеологии, а просто делает людям подарки. В Молдове сильное имущественное расслоение. Почти 70% - это бедные люди. Вот они вынуждено и принимают подарки, отвечая господину Шору взаимностью: готовы голосовать за его партию”, - заявил Игорь Боцан.

Активный “довыборный подкуп избирателей” приносит свои плоды: почти всё лето веб-страница партии “Шор” рапортовала – в политформирование вступило ещё 1000 новых членов из Шолданешт, Резины, Кагула и Комрата. На конференциях Окницкой, Унгенской, Теленештской и Сынжерейской районных территориальных организаций, которые прошли в Оргееве, Илан Шор лично вручил более тысячи партийных билетов. Новыми членами партии стали ещё 800 человек – партия “Шор” теперь выросла до 25 тыс. членов.

Кроме реализации внутренних проектов для расширения своих электоральных рядов, партия “Шор” нацелилась и на внешний электорат. В июле в рамках проекта “Casa mea e Moldova” в итальянской Болонье “шоровцы” устроили мега-розыгрыш подарков, среди которых было несколько авиабилетов туда-обратно из Италии в Кишинёв. Принято считать, что партия “Шор” играет на политическом поле Партии социалистов и “Нашей партии”, пытаясь перед выборами отобрать их электорат. Как говорят “левые” политологи, предвыборной задачей Илана Шора является раздробление левого фланга. “На парламентские выборы 2014 г. левые партии шли тремя основными колоннами – Партия социалистов, партия “Patria” с Ренато Усатым и Партия коммунистов, - говорит Богдан Цырдя. - Чтобы испортить результаты коммунистам, им подсадили спойлера – Коммунистическую партию реформаторов Молдовы, с той же, что у них аббревиатурой на госязыке – PCRM. “Патрию” в последний момент сняли с предвыборной гонки.

У социалистов тоже было несколько спойлеров – например, блок “Выбор Молдовы - Таможенный союз” Шелина. Сегодня история повторяется. Для оттягивания голосов у Партии социалистов (PSRM) на грядущих выборах кроме Русско-славянской партии Молдовы (PRSM) г-на Топольницкого, к выборам возродили Социалистическую партию Молдовы – была когда-то такая. Оттягиванием голосов у ПСРМ будет заниматься и Илан Шор со своей партией, перед которым стоят две предвыборные задачи – фрагментировать левый фланг и атаковать Санду с Нэстасе. Думаю, что цель “левых” партий-спойлеров – не дать социалистам получить в будущем парламенте больше 35 мандатов”.

Есть и другое видение электоральных перспектив политического формирования Илана Шора. Как считают некоторые эксперты, электорат у Партии социалистов и “Нашей партии” уже достаточно устойчивый и сформировавшийся, поэтому оттянуть его у этих двух формирований будет достаточно проблематично, а вот отобрать избирателей у партий с нечетко сформулированной доктриной, партии “Шор” вполне по плечу. И тут выборные интересы данного политформирования вполне могут столкнуться с интересами правящей Демократической партии, которая как раз и является партией, доктрина которой четко не сформулирована, а деятельность заключается в решении практических задач электората (повышение пенсий, решение других социальных вопросов, строительство дорог, укрепление медицины…). Таким образом, получается, что электорат у ДПМ и партии «Шор», во многом, один и тот же – люди, которые не озабочены стратегическими векторами развития страны, а ценят политические силы, способные решать практические вопросы. “В первую очередь, электорат г-на Шора – это электорат Оргеевского района, который буквально очарован им.

Плюс это граждане с доходами ниже среднего, которые находятся на или за чертой бедности. Электорат ДПМ – это избиратели, которые во многом зависят от административного ресурса, однако и у Илана Шора в партии есть люди, которые работают на административный ресурс. Так что в определённой степени эти два политформирования соприкасаются друг с другом и могут оттянуть электорат один у другого. Сейчас особой конфронтации между ними нет, но думаю, что ближе к выборам определённый конфликт может возникнуть, так как у них есть определённые точки соприкосновения”, - считает политический аналитик Корнелиу Чуря. Будут ли в ДПМ хладнокровно наблюдать за тем, как Шор оттягивает у нее голоса? Вряд ли. Как отметил один из экспертов, у Демократической партии имеется отличный рычаг давления на Илана Шора – решение суда о 7,5 годах заключения, поэтому, как сказал наш собеседник, в преддверии выборов лидеру партии “Шор” будет строго прописано, в каких одномандатных округах выдвигать кандидатов, чтобы, с одной стороны, не мешать выдвиженцам ДПМ, с другой, не допустить появления у социалистов в будущем парламенте “контрольного пакета”. Если он выполнит поставленную задачу, то станет “младшим партнёром”.