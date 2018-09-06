Выдающееся достижение Раду Албота

Раду Албот добился потрясающего успеха! Он стал первым молдавским теннисистом, прошедшим в полуфинал турнира серии Большого шлема.

Раду Албот и тунисский спортсмен Малек Джазири прошли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. Пара Албот / Джазири победила бразильскую пару Джейми Мюррей / Бруно Соареш в двух сетах со счетом 7-5, 6-4.

В полуфинале последнего в этом году турнира Большого шлема молдо-тунисская пара встретится с польско-бразильской парой Лукас Кубот / Марсело Мело. Игра запланирована на 7 сентября.

За квалификацию в полуфинал Албот и Джазири уже обеспечили себе призовые на сумму в 166 400 долларов. Молдаванин уде получил 54 тысячи долларов за участие в первом раунде в одиночном разряде. Он проиграл в инаугурационном раунде матч с австралийцем Ником Киргиосом.