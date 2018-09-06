Игорь Додон и Вадим Красносельский встретились в Кондрице

Вадим Красносельский и Игорь Додон встретились в официальной загородной резиденции Президента РМ в районе села Кондрица.

После обмена приветствиями глава молдавского государства пригласил приднестровского коллегу пройтись по территории, прилегающей к резиденции. Диалог двух президентов «без галстуков» проходит без участия членов официальных делегаций, сопровождающих лиц и СМИ, сообщает пресс-служба главы Приднестровья, передает novostipmr.com

Сегодня Вадима Красносельского в ходе встречи сопровождают руководитель Администрации главы Приднестровья Сергей Белоус, заместитель председателя Правительства Приднестровья, министр экономического развития Сергей Оболоник, глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев и посол по особым поручениям в ранге заместителя министра иностранных дел Приднестровья Руслан Слободенюк.

В состав молдавской делегации, помимо Президента РМ Игоря Додона, вошли советник по особым поручениям Павел Войку, советник по экономическим вопросам и в области социального развития Елена Горелова, советник по вопросам реинтеграции Василий Шова и консультант Аппарата Президента РМ Николай Цвятков.

Предполагается, что основными вопросами, вокруг которых развернется дискуссия в ходе официальной встречи с участием делегаций сторон, станут вопросы поддержки совместной миротворческой операции и актуальные проблемы экологического состояния реки Днестр.