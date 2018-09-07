Президентура опубликовала пресс-релиз по итогам встречи Игоря Додона с Вадимом Красносельским

Процесс урегулирования приднестровского конфликта требует совместного проявления внимания и поддержания постоянного диалога с тираспольской администрацией. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, встретившийся с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским в четверг, 6 сентября, в резиденции Кондрице, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу Администрации президента, стороны обсудили пути выполнения „Пакета из восьми пунктов”, который был согласован в начале 2017 года. По шести из восьми пунктов практически достигнуты договорённости и намечены шаги по решению тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические операторы на обоих берегах Днестра.

Как отметил Игорь Додон, в ходе переговоров произошло сближение позиций сторон для выработки подходов по их последующей реализации. Глава государства также сообщил, что собеседники согласились с необходимостью продолжения открытого диалога, который будет способствовать укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра.

По словам главы государства, в ходе переговоров стороны подтвердили важность миротворческой операции как гарантии мира и безопасности для граждан и согласовали двусторонние шаги по недопущению случаев ухудшения ситуации в Зоне безопасности, способных нанести ущерб миру и стабильности не только в Республике Молдова, но и в регионе в целом.

Игорь Додон также сообщил, что он выступил с предложением совместными усилиями поддержать работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена ​​на преодоление текущих противоречий и расхождений по вопросам социальной значимости. Собеседники выразили готовность выполнить в полном объёме заключённые соглашения и продолжить расширение диалога для достижения новых возможностей.