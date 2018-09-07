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Политика
Додон не промульгирует законы о гражданстве за инвестиции и продаже топлива в режиме duty free
07.09.2018

Президент Игорь Додон не намерен промульгировать закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду вечером в интервью одному из телеканалов.

Игорь Додон согласился, что "процедура, согласно которой гражданство страны предоставляется инвесторам, действует во многих странах". 

"Подобные варианты способны принести в бюджет дополнительные миллионы, а также способствовать развитию экономики. Однако в таком законе должны быть оговорены четкие правила, должны фильтры, определяющие, кто именно может получить гражданство таким образом", - сказал Додон. 

По его мнению, в программе получения гражданства за инвестиции должны иметь возможность принимать участие люди, которые не были обвинены Международным уголовным судом, не подвергались уголовному преследованию со стороны Интерпола, а также те, кто "не представляет потенциальную угрозу независимости или национальной безопасности Молдовы".

"Применяются все фильтры, и не все могут приезжать, делать эти инвестиции и получать гражданство республики. Должны быть предусмотрены те же принципы, которые соблюдаются другими странами Европейского союза - человек должен прожить в стране несколько лет, сдать экзамены и так далее. Вариант, предполагающий покупку гражданства Молдовы, не пройдет. Я не допущу коррупции и не буду промульгировать такой закон", - сказал Додон. 

Он также сообщил, что имеет большие вопросы к закону, принятому парламентом в последний день сессии и предусматривающему продажи топлива в режиме duty free. 

"Мне непонятно, как будет работать этот закон, каким образом государство будет пополнять бюджет, если граждане станут заправлять свои автомобили в зоне таможенного контроля, без уплаты акцизов?!", - задался вопросом Додон. 

Он сообщил, что, несмотря на то, что закон был принят полтора месяца назад, он до сих пор не поступил в администрацию президента для промульгации. 

"Я не могу больше комментировать, так как не видел документ. Решение будет принято после того, как ознакомимся с законом", - сказал Додон. 

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", весной парламент Молдовы принял закон, согласно которому, иностранным гражданам, которые внесут безвозвратный вклад в в‚¬100 тыс. и инвестируют не менее в‚¬250 тыс. в одну из областей стратегического развития страны, может быть предоставлено гражданство республики.


 
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