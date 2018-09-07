Жертвами иностранных мошенников, создавших виртуальную валютную биржу, стали граждане Молдовы

Иностранцы выманили из карманов доверчивых граждан Молдовы 12 миллионов леев.

Летом 2016 года в молдавском сегменте Интернета появилась реклама быстрого способа приумножения благосостояния. Некие брокеры предлагали всем желающим сделать вклады на онлайн-платформы валютного рынка FOREX.

Схема по привлечению денег действовала до ноября 2017 года. За это время «брокеры» получили от доверчивых и жадных клиентов 12 миллионов леев. Но ни вклад, ни доход от него они не увидели.

Лишившиеся миллионов леев граждане обратились в полицию. Во время расследования оказалось, что онлайн-платформа вообще не имела никакой связи с валютным рынком, а управлялась вручную в качестве приманки.

Полиция задержала четверых подозреваемых в проведении аферы. Ими оказалась иностранные граждане. Прокуратура по борьбе с коррупцией передала дело в суд. Иностранцы находятся под предварительным заключением и не признают свою вину. Им грозит до 15 лет лишения свободы.