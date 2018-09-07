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Общество
Местом изощренных пыток стал пенитенциар № 13 Кишинева, - Плошница
07.09.2018

Местом для пыток с условиями, далекими от общепринятых норм, назвал пенитенциарное учреждение №13 в Кишиневе председатель союза адвокатов Эммануил Плошница.

По утверждению адвоката, любой задержанный, содержащийся в кишиневской тюрьме, может доказать, что его права нарушаются, и выиграть дело против Молдовы в ЕСПЧ. В учреждении действительно к некоторым заключенным применяют насилие, заявил адвокат.

- Мы уже более десяти лет говорим о том, что пенитенциар № 13 не соответствует ни одному стандарту. На самом деле, это настоящее место пыток, совершаемых в разных формах. И это действительно правда, что по отношению к некоторым заключенным применяют насилие, их права нарушают и тем, что не обеспечивают нормальные условия содержания, - сказал Эммануил Плошница.

Вопрос о необходимости приведения к норме условий содержания в кишиневской тюрьме неоднократно поднимали юристы, министры, европейские чиновники и правозащитники, но особых изменений пока не наблюдается.

Недавно в Европейском суде рассматривалось дело против Молдовы, касающееся ужасающих условий содержания заключенных, и Молдова проиграла дело осужденному Александру Мирону, приговоренному к 23 годам тюрьмы по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия. Молдову обязали выплатить ему 11 000 евро за моральный ущерб и судебные издержки за неадекватные условия содержания в пенитенциаре. 

 Подробнее:  http://bloknot-moldova.md/news/mestom-izoshchrennykh-pytok-stal-penitentsiar-13-k


 
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