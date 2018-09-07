Откровение уезжающего на ПМЖ пока еще жителя Молдовы: «Да, там я начну с нуля, но на родине я в минусе!»

Темпы эмиграции – катастрофические, и это уже признают даже официальные структуры.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, во втором квартале этого года около 355 400 человек выехали за границу, чтобы работать или искать трудоустройства. Это примерно на 31 000 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, и этот показатель является самым высоким за последние 4 года и 9 месяцев.

И это – официальные данные; держу пари, что по неофициальным ситуация обстоит иначе, и все гораздо хуже. Для Молдовы.

Общая картина складывается из частностей, одна из них – скорый отъезд моей семьи, речь идет обо мне и моей новоиспеченной супруге. Она сделала это раньше, а я – «догоняю» в силу ряда обстоятельств. Я не хочу делать акцента на моей судьбе, но таких частностей – пруд пруди: кто-то уезжает в Германию, кто-то – в Италию, кто-то – в Штаты. География отъездов – очень широкая.

Людей больше не пугает то, что пугало раньше. Многие, например, опасались, что там, за границей, им придется начинать все с нуля. Когда мы обсуждали этот аргумент с моим знакомым, который уже уехал за кордон, он обронил очень точную, красноречивую фразу.

- Там – да, с нуля. Но здесь я в минусе.

Потом он посетовал на то, что «ишачит на своем рабочем месте, получая в месяц несчастные 300 евро», а в Европе он эту сумму зарабатывает за несколько дней – и, как подчеркивает не только он, там он знает, ради чего работает. Получается откладывать, путешествовать, снимать квартиру. Скоро возьмет в кредит – проценты там смешные…

И это тоже частность. Но как же много таких историй. Сама цифра 355 400 – страшная. Еще раз: это люди, уехавшие за квартал одного года. Боюсь представить, что будет к концу 2018-го… А к концу 19-ого? А через лет пять – кто останется? Похоже, что только те, кто уехать не успел, или сделать это собирается; будем объективны, за такой короткий срок вряд ли произойдут в стране столь колоссальные перемены, что люди – вдруг! – решат строить свое будущее здесь, в Молдове. Или произойдут?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

А что вас держит в Молдове?

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ