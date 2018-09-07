Как молдавские либералы убедили себя в том, что русофобство – это демократия

Сбитые летчики ищут союзников, но у них, кажется, ничего не получается.

Что такое демократия и демократический путь? Пока политологи всего мира спорят о формулировках, молдавский либерал Валерий Мунтяну, кажется, выделил несколько характеристик, обладая которыми та или иная партия становится «правильной». Партия должна быть (записываем): проевропейской, прорумынской, антимосковской и антиолигархической. Этого достаточно. Ну вы поняли: не здравые идеи на пользу общества и государства делают партию демократической, а ее антироссйиская риторика.

Помнится, несколько лет назад Юрий Киринчук, тогда занимавший пост министра транспорта, запретил своим подчиненным разговаривать на русском языке. Да-да, это тот Киринчук, который назвал русских «лентяями и пьяницами, которые стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их».

Сам Валерий Мунтяну однажды обвинил Россию в том, что из-за нее в стране… мало лесов, которые вырубали в Бессарабии во время «первой российской оккупации». Все это, конечно, лучшие проявления демократии, как и периодические рассуждения либералов о том, что «Молдова не состоялось как государство». Да, это определенно демократический путь.

А между тем ничего полезного для страны фронт демократических сил, «возглавляемый» молдавскими либералами, не сделал. В числе ее заслуг – одна спасенная черепаха. Надеюсь, она в порядке.

Впрочем, то, что Гимпу и компания далеки как от либерализма, так и от демократии – секрет полишинеля. И возможно, сами они это прекрасно понимают – просто по привычке твердят то, о чем говорить привыкли. Говорить, а не делать.

Если давать оценку нынешней ситуации с прагматической точки зрения. Все очень просто – призывая другие силы объединяться, либералы лишь ищут себе союзников, потому что им, судя по результатам выборов мэра Кишинева, в парламент не попасть. И, соответственно, во власть тоже. А им так хочется… Кстати, по этой же причине и Дорин Киртоакэ то и дело «светился» на протестах, организованных Андреем Нэстасе и Майей Санду, которые открытым текстом сказали, что коалицию с либералами формировать отказываются. И это стало еще одним гвоздем в крышку гроба сбитого летчика, которого уже, кажется, все похоронили. Смиритесь и расслабьтесь.

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ