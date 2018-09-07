Как у молдавских пенсионеров украли миллиард

Наберитесь терпения. Но только не расстраиваетесь. Вы узнаете такое, о чем и не подозревали. Это касается пенсионеров - нынешних и, возможно, будущих.

Если повнимательней ознакомиться с отчетами НКСС об исполнении социальных бюджетов за последние годы, бросается в глаза такой факт. В отчетах все категории пенсий указывают не средние за соответствующий год, а на 1 января следующего года.

И если посчитать средние пенсии за, например, 2016 и 2017 годы, то увидим вот что.

За 2017 год

* пенсии в отчете

- средняя - 1527,87 лей

- по возрасту - 1456,86 лей

- по инвалидности - 1149,35 лей.

* в то время как средние пенсии составили

- средняя - 1410,64 лей

- по возрасту - 1370,57 лей

- по инвалидности - 1076,51 лей.

Напоминаю, что в 2017 году коэффициент индексации был оговорен/обещан - 6,8%.

Так вот, если пересчитать, какой де факто была индексация за 2017 год в пересчете к средней пенсии, то окажется, что коэффициенты индексации де факто составили не 6,8%, а:

- для средней пенсии - 4,13%, то есть на 36,13 лей в месяц меньше, а за год суммарно - на 433,56 лей

- для пенсионеров по возрасту - 5,56%, то есть на 16,09 лей в месяц меньше, а за год суммарно - на 193,08 лей

- для пенсионеров по инвалидности - 5,86%, то есть на 9,55 лей в месяц меньше, а за год суммарно - на 114,6 лей.

Таким образом, всех 716 тысяч пенсионеров в 2017 году обобрали на 310 миллионов лей.

В 2016 году ситуация была еще более вопиющая.

Коэффициент индексации был оговорен в 10,1%, а де факто составил: 4,84% - средний, 4,83% - для пенсионеров по возрасту и 4,91% - для пенсионеров инвалидов.

И всех 691 212 пенсионеров в 2016 году обобрали на 510 миллионов лей.

В 2015 году вместо 7,95% индексация составила 7,11%. И поборы составили 75 миллионов лей.

В 2014 году ситуация была соответствующая - обещано 6,45%, де факто - 6,48%.

Суммарно за 2015-2017 годы - 895 миллионов лей. Почти миллиард украден у пенсионеров.

Можно было бы пересчитать поборы с пенсионеров и за другие годы, но картина и так ясна.

С кого в этом случае спрашивать за воровство из мизерных пенсий бедных пенсионеров?

С правительства?

С отраслевого министерства?

С НКСС?

С парламента и комиссии по социальным вопросам во главе с Валентиной Булигой, которая теперь должна вернуть государству еще и около 8000 евро по решению ЕСПЧ?

С генпрокуратуры?

С антикоррупционного центра?

А может, всех к ответу, за воровство на протяжении многих лет ежегодно в особо крупных размерах у обездоленных и нищих сотен тысяч пенсионеров?

Давайте объединимся и коллективно подадим в суд.

Что скажете, коллеги по несчастью?

Союз адвокатов готов оказать профессиональную поддержку коллективу сотен тысяч пенсионеров?

Примечание. Постановления правительства с обещаниями об индексации пенсий подписаны:

* №154/2017 - за 2017 год = 6,8% - премьером Павлом Филипом.

* №293/2016 - за 2016 год = 10,1% - премьером Павлом Филипом.

* №61/2015 - за 2015 год = 7,95% - премьером Кириллом Габуричем.

* №170/2014 - за 2014 год = 6,45% - премьером Юрием Лянкэ.

Думитру БАРБАЛАТ