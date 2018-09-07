День вина в этом году пройдёт 6 и 7 октября

17-й Национальный день вина будет отмечаться в этом году 6 и 7 октября, сообщает Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, цитируемое Агентством IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, на площади Великого национального собрания будут созданы несколько отдельных зон: Зона народных ремесленников, Крестьянский двор и Зона художников. Будут воссозданы три молдавских села, а также „винный путь”. Кроме того, площадь санитарной зоны для участников и посетителей в этом году будет увеличена втрое.

По словам министра Ливиу Волконовича, важно, чтобы гости праздника имели возможность познакомиться с качественными винами в атмосфере, которая соответствовала бы их ожиданиям.

Директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпентин сообщил, что праздник даст возможность подчеркнуть ценность винзаводов из регионов с защищённым географическим указанием. В мероприятии примет участие примерно на два десятка больше производителей, чем в прошлом году.

Помимо этого, посвящённый Национальному дню вина видеоролик будет транслироваться как в Молдове, так и в Румынии, Польше и Китае, с целью продвижения винодельческих предприятий из регионов с защищённым географическим указанием и увеличения количества туристов.