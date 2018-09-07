Вредители закупают дерьмовые китайские лампочки для освещения Кишинева, - Иванцов

Алексей Иванцов возмутился неэффективной и дорогостоящей политикой примэрии в области уличного освещения.

Несмотря на отчеты примэрии о новых фонарях, Кишинев остаётся одной из самых "темных" столицы Европы. Деньги из городского бюджета при этом тратятся на постоянные замены некачественных источников света.

- Мне кажется, что в руководстве муниципальной компании Lumteh (или в контролирующем его органе) работают исключительно вредители, умышленно из года в год закупающие у аффилированных компаний самые дерьмовые некачественные китайские лампочки для уличного освещения Которые перегорают раз в месяц-два и требуют замены. В результате имеем самую неосвещенную столицу мира с самыми тусклыми лампочками, половина из которых не работает, - заявил Алексей Иванцов.

По его словам, современные лампочки могут надежно гореть по 10-15 лет, но город их не закупает. Мужчина задался вопросом, почему руководство Lumteh не несет ответственности за постоянные потери на замене лампочек. При этом многие районы города остаются неосвещенными, а там, где фонари работают, режим их включения остается неудобным для людей.

- И никого не парит, что уличное освещение в городе включается не когда начинает темнеть, а уже в глубоких сумерках, и люди едут с работы по темным улицам? Кто персонально за это отвечает? - возмущается мужчина.

В качестве примера он привел дом по улице Димо, 5/2. Там уличный фонарь перегорел пять месяцев назад, но за это время его никто не заменил.