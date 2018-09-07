Экс-министр обороны: Думаю, что в той или иной форме буду участвовать в этих выборах

В интервью порталу ТРИБУНА генеральному секретарю Зеленой экологической партии, бывшему министру обороны Виталие Маринуце был задан вопрос: «Вы сами решили, будете ли баллотироваться или нет на следующих выборах: по списку или в избирательном округе?»

«Выборы – очень важный экзамен для любого политического формирования и его руководства. Тогда мобилизуются все ресурсы формирования, чтобы получить лучший результат. Человеческий ресурс, на мой взгляд, является самым важным, который есть у политического формирования. По этим причинам я считаю, что все люди в руководстве партии, включая меня, будут в той или иной форме участвовать в этих выборах. Роль и место каждого в избирательных списках партии будут коллегиально обсуждаться на заседаниях партии, как мы всегда делаем, являясь партией с внутренней демократией, а не политико-олигархической или «карманной» партией», – сказал он.

По его словам, цель Зеленой экологической партии состоит в том, чтобы и в избирательных списках партии, и в избирательных округах были «чистые, честные, некоррумпированные люди, которые хотят прийти в политику, чтобы служить людям и природе, а не наоборот». «Если те, кто читает это интервью, думают, что они обладают этими качествами, мы призываем их присоединиться к Зеленой экологической партии и способствовать изменению дел в Молдове к лучшему», – заявил Маринуца.

Андриана Кептине