Андриан Канду потребовал провести парламентские слушания по делу о выдворении семи граждан Турции

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Политика
Председатель парламента Андриан Канду потребовал провести парламентские слушания по делу о выдворении семи иностранных граждан.
Андриан Канду подчеркнул важность парламентского контроля в этом деле с точки зрения соблюдения прав человека, а также национальных и международных норм. Он потребовал, чтобы комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которую возглавляет Евгений Карпов, и подкомиссия по парламентскому контролю над Службой информации и безопасности провели слушания с участием руководства СИБ.
Кроме того, спикер потребовал провести анализ материалов и информации о высылке турецких граждан и объявить результаты слушаний для обеспечения общественного контроля над этим вопросом.
СИБ сообщила, что семь иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группировкой, были объявлены компетентными органами нежелательными лицами и выдворены с территории Республики Молдова.
По данным Службы информации и безопасности, был проведен тщательный анализ ситуации, а принятые решения были направлены на обеспечение национальной безопасности.
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