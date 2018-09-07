Несмотря на надбавку в 500 леев в детсадах столицы нехватка сотрудников

Новый учебный год в большинстве столичных детсадов начался с нехватки сотрудников. Некоторые из них даже не открылись. Учебным заведениям, в частности, не хватает нянечек и воспитателей.

Те, что есть - завалены работой. Например, детскому саду номер 158 - нужны шестеро воспитателей и трое их помощников. Это, не считая, сотрудников пищеблока, передает canal3.md.

"Я одна, второй смены нет.Тяжело и помощнику воспитателя, потому что он работает на две группы. В таких условиях сложно уследить за всеми детьми", сказала воспитатель в детсаду №158, Людмила Гиоргицэ.

"Очень тяжело справляемся, зарплаты маленькие, но стараемся, чтобы все было хорошо. Наша зарплата около 1400 леев. Если работаешь в двух группах получается 2 тысячи", отметила помощник воспитателя в детсаду №158, Мария Бекет.

В руководстве заведения жалуются на текучку кадров.

"Приходят желающие и даже устраиваются на работу, но ненадолго из-за низкой зарплаты. На моем столе лежит еще одно заявление об увольнениии", заявила директор детсада №158, Кишинев, Наталья Алексей.

Тем временем в столичном детском садике №106, расположенном на Ботанике, некому работать в пищеблоке. Пока учреждение закрыто, воспитатели сидят без дела.

"Мы нашли двоих работников: помощника повара и мойщика посуды. Сейчас они проходят медкомиссию. Остается проблема с поварами. Если не останется иного выбора, буду вести переговоры с теми, кто раньше работал", сообщила директор детсада №106, Кишинев, Евгения Борисовская.

Учащиеся профессиональных школ говорят, что их бы устроила работа в детсадах, но при других условиях.

"Я выбрала профессию воспитателя, потому что мне она нравится. Хочу работать, но чтобы зарплата была как минимум 6 тысяч".

"Для начала можно и согласиться, потом оклад должны повысить, потому что на такую зарплату нельзя прожить".

В столичных детсадах не хватает 382 воспитателей, а также 275 помощников воспитателей и нянечек. Кроме того, свободны больше 100 вакансий для сотрудников пищеблоков

Ранее мунсовет поддержал идею о выплате надбавки в 500 леев для работников дошкольных учебных заведений.