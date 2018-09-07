Статистика: молдаване стали есть больше хлеба, мяса и молочного

Национальное бюро статистики проанализировало среднее потребление продуктов на человека в год. Полученные результаты показали, что молдаване стали есть больше хлеба, мяса и молочных продуктов.

Согласно статистическим данным, в 2017 году средний горожанин съел 110 кг хлеба, это на 5 кг больше, чем в 2016. Сельский житель обогнал горожан по любви к хлебу и хлебобулочным изделиям на 20 кг., передает esp.md

Употребление мяса выросло с 52 кг в 2016 году до почти 55 кг на городского жителя. Сельчанин употребляет меньше мяса — 47,5 кг.

Молочная продукция стала пользоваться большей популярностью в 2017 году. Её употребление выросло на 10 кг больше — 256 кг на городского жителя и 204 кг на сельского. Также на 10 штук увеличилось потребление яиц. Горожанин съел за 2017 год 210 яиц, а житель села — 187.

Не изменились показатели потребления растительного масла, сахара и рыбы. Они держатся в пределах 12 кг (масло), 17-18 кг (сахар) и 15-18 кг (рыба).

Употребление картофеля снизилось на 1,5 кг (45 в городе и 46 в селе).

Жители Молдовы стали есть больше овощей и фруктов, причем город опережает село по потреблению — 54 кг фруктов съедает горожан, в то время как для села эта цифра составляет чуть больше 49 кг.