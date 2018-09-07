Начинается подготовка к выборам

28 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала повторно на Государственной платформе публичных закупок объявление о закупке кабинок для тайного голосования и переносных урн для голосования.

Отвечая на вопрос репортера CURENT, глава Службы по связям с общественностью ЦИК Корнелиу Пасат сообщил, что ЦИК запланировал потратить на это 250 тыс. леев.

Пресс-секретарь сообщил, что сейчас учреждение занимается определением количества кабин для тайного голосования и переносных урн для голосования. «Избирательная логистика хранится в органах местной администрации, и каждый должен сообщить о наличии поврежденных кабин / урн или если необходимо пополнить их число. ЦИК планирует их с запасом», – отметил Корнелиу Пасат.

Следовательно, кабины для тайного голосования и переносные урны для голосования, которые ЦИК намеревается закупить, предназначены для замены поврежденных или, при необходимости, пополнения их числа, в том числе про запас.

Напоминаем, что в 2014 году ЦИК приобрела на средства совместного фонда Республики Молдова и правительства Норвегии в рамках Программы поддержки демократии ПРООН 6 940 кабин для тайного голосования и 10 тыс. переносных урн для голосования, в том числе для людей с особыми потребностями. Стоимость закупки составила 436 270 долларов.