Заворот реки

Состояние водоёмов в Республике Молдова специалисты определяют как настоящую экологическую катастрофу. Многие реки загрязнены и высыхают, на них незаконно построены пруды, большинство озёр не чистятся и превращаются в болота, а родники, которые раньше считались источниками с чистой водой, исчезают, либо небезопасны для использования.

Наличие естественных водоёмов и хорошее качество воды в них имеет немаловажное значение для страны и её населения. Согласно официальным данным, гидрографическая сеть Республики Молдова включает 3621 рек, речек и речушек, общая протяжённость которых составляет 16 тыс. километров.

Если более ста лет назад некоторые наши водные артерии были судоходными, то сегодня большинство из них маловодны и сильно загрязнены. Но самое печальное в этой ситуации то, что эта проблема больше волнует экологические неправительственные организации, чем ответственных представителей власти, несмотря на то, что водоснабжение – это стратегический приоритет социальной политики государства.

У нас же, к сожалению, вопросам экологии всегда отводилось далеко не первостепенное место. Подтверждение тому – упразднение Министерства окружающей среды, как самостоятельной госструктуры.

Впрочем, даже в пору своего существования, это ведомство чаще занималось констатацией имеющихся проблем, нежели их практическим решением. А также строило трубопроводы водоснабжения и канализации (прерогатива других ведомств и местных властей) вместо решения вопросов восстановления водного баланса страны.

В конце декабря 2017 года пока ещё не упразднённое Агентство Apele Moldovei в очередной раз объявило об ухудшающемся состоянии малых рек и ручьёв. Причиной плачевной ситуации в госведомстве назвали неадекватные действия в этом направлении местных органов власти, а также законное и незаконное строительство озёр вдоль и по течению рек.

Председатель Кишинёвской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» Владимир Гараба в комментарии NOI.md высказал мнение, что государство вопросом состояния рек и озёр не занимается всерьёз.

- Эта проблема крайне запущена, - сокрушается Владимир Гараба. – Как и во многих других развивающихся странах, огромное давление на окружающую среду оказывает экономика, особенно сельское хозяйство. А власти вместо того, чтобы улучшать ситуацию, только её усугубляют. Ряд последних мер только ухудшает положение наших водоёмов. Дело в том, что в 2018 году на законодательном уровне было закреплено положение, разрешающее использовать в неограниченном количестве воду из рек и озёр для орошения земель. Это приведёт к тому, что то небольшое количество воды, которое накапливается за летние и осенние месяцы, быстро исчерпается, и русла рек вновь высохнут.

Правда, по сведениям редакции, этот закон подготовлен, утвержден правительством, но еще не принят парламентом.

По словам Владимира Гарабы, в Молдове в летнее время пока не высыхает только одна река - Реут. Но только потому, что она «подпитывается» сточными водами из Бельц и других расположенных вблизи водного источника городов. А остальные все без исключения реки в летний период высыхают. И это связано, в высокой степени, с неразумным и неконтролируемым водопотреблением, как для орошения, так и в других целях.

- Положение дел не улучшается, и об этом знают все, кто занимается вопросами охраны окружающей среды, - констатирует глава территориальной НПО «Экологическое движение Молдовы». – Однако в правительстве считают, что вод внутренних рек так много, что можно их использовать для орошения. А между тем в Молдове всего два естественных водоёма могут быть использованы для водопотребления – Днестр и Прут. Объём всех остальных рек на 40- 90% ниже нормы. Что же касается очистки рек и озёр, то эколог утверждает, что это не экологические методы решения проблемы. - Заиливание водоёмов – это естественный процесс, - говорит В. Гараба.

– Каждый, кто берёт в аренду землю и выкапывает на ней озеро, заранее должен понимать, что через какое-то количество лет оно начнёт заиливаться. Поэтому очисткой этих водных источников должны заниматься сами хозяева. А что касается русел рек, то большинство из них были выпрямлены. Естественно, сегодня эти каналы и старые русла заилены. А вообще река должна течь по тому руслу, которое она сама себе прокладывает, а заниматься расчисткой неэкологично. Как только человек берётся строить пруды, запруды, он останавливает течение реки, начинает её убивать. В 50-60-е годы XX века было сделано две большие ошибки – выпрямлены русла рек и построено, на реках, множество озёр и прудов с целью приостановки эрозионного процесса, для разведения рыбы, орошения и так далее. Изменилась и экологическая обстановка: происходит постепенное повышение температуры, испарений с поверхности земли больше, осадков меньше. И человек, и природа способствуют тому, что наша внутренняя речная сеть продолжает деградировать и ухудшаться.

Исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS», доктор биологии Илья Тромбицкий тоже озабочен состоянием рек и водоёмов в нашей стране. По словам специалиста в вопросах экологии, ситуация была бы гораздо лучше, если бы бОльшие площади, чем в настоящее время, в нашей стране были отведены под леса. Изначально территория Молдовы была покрыта лесами примерно на 30-33%, а центральная и северная часть – на 60%, но сегодня, по официальным данным, под «зелёные лёгкие» нашей страны отведено около 11% земель, но, если исходить из их качества, то, де-факто, считает доктор биологии, у нас не более 7% лесов. Это крайне мало, чтобы можно было на более длительное время удерживать в почве выпадающую в виде осадков воду.

- Леса – это образующий фактор в формировании наземных и грунтовых вод, - отмечает Илья Тромбицкий. - Из-за того, что полноценные леса были заменены посадками, и что ещё хуже, распаханы, изменилась возможность территории аккумулировать воду. Вода часто теряется. Когда проходит дождь, значительная её часть стекает с территории и испаряется с распаханных полей. И это является ключевым моментом того, почему малые реки умирают. Определённой мерой по их сохранению могло бы стать восстановление водоохранных зон и полос вдоль рек, как это предусмотрено Законом № 440 от 27 апреля 1995 года «О водоохранных зонах и полосах рек и водоёмов». Однако этот закон, к сожалению, существует только на бумаге. И даже правительственное постановление, принятое в 2012 году, оговаривающее вопрос восстановления национальной экологической сети и её финансирование на период с 2012 по 2018 годы, практически не выполнено. Каждый год в бюджете на эти цели не предусматриваются средства. В силу этого малые реки продолжают умирать.

Мало того, к этому добавился ещё один важный фактор - изменение климата, сетует доктор биологии. В среднем каждый год становится все более жарким, чем предыдущий, что вызывает естественную потерю воды, а это, в свою очередь, - прямая угроза существования сельского хозяйства. Ситуацию можно было бы исправить, увеличивая лесные площади, чтобы иметь воду для орошения и развития, но для этого нужны реальные меры по адаптации к изменению климата.

Реки продолжают умирать и из-за водной эрозии, когда при выпадении дождей с холмов смывается гумус в малые речки, и они заиливаются, а почва в свою очередь теряет плодородие.

- Наши реки нужно не чистить, а восстанавливать природные фильтры, утраченные в 60-е годы прошлого века, когда многие малые реки были спрямлены, - говорит Илья Тромбицкий. - У рек были меандры, они были извилистыми, в силу этого сами себя хорошо очищали, но после спрямления эта функция была утрачена.

Эколог говорит, что при желании всегда можно изменить ситуацию в лучшую сторону, тем более, что необходимые законы есть, просто они должны работать. А пока чаще всего дело ограничивается отчетами перед западными кураторами и международными финансирующими организациями о выполнении взятых на себя обязательств, демонстрацией принятых стратегий, программ и планов.

Илья Тромбицкий говорит, что в последние годы активизировалось создание подбассейновых советов по малым рекам. То есть местные власти вместе с гражданскими организациями создают структуры по спасению малых рек.

- Но у них возникает множество проблем, во-первых, из-за того, что нет поддержки государства в борьбе с загрязнителями, а, во-вторых, не хватает ресурсов для осуществления практических мер, - сетует И. Тромбицкий. - Здесь важно вовлечение местных сообществ, однако прогрессирующая бедность не позволяет людям думать о будущем и принимать меры к сохранению малых рек. К примеру, оставшиеся в государственной собственности земли трудно направить под облесение, так как там обычно пасётся частный скот.

И экспедиции, организуемые отдельными экологическими НПО, говорят о катастрофическом состоянии наших водных артерий. Из беседы с председателем Фонда Ecodava Олегом Склифосом выяснилось, что проведённые ими экспедиции по рекам Бык и Реут, подтвердили плачевность ситуации этих водных артерий на всём их протяжении.

- Река Бык берёт своё начало в селе Темелеуцы Каларашского района, проходит через города Калараш, Страшены, Кишинёв, Новые Анены и впадает в Днестр, - напоминает некоторые данные из курса географии Олег Склифос. - В ходе проведённой нами экспедиции по реке Бык на каждом участке были выявлены свои проблемы. До Калараша нами была обнаружена дамба, которая полностью перекрывает реку. Это проблема местных властей, которые совсем не занимаются отрезком реки Бык, проходящим через их территорию. От истока Быка до Калараша не соблюдается водоохранная зона, там мусорные свалки организованы прямо на берегу реки. В Калараше нет централизованной канализационной системы, поэтому по всем ручьям стоки сбегают в реку.

По словам главы Фонда Ecodava, огромные проблемы были выявлены и в Страшенах, где от работавшей когда-то централизованной системы канализации осталась только насосная станция. Когда-то все канализационные стоки из Страшен по централизованной системе стекали в кишинёвские очистные сооружения. Однако эта система в последние годы вышла из строя, поэтому насосная станция перекачивает отходы на граничащий с рекой участок. Во время дождя всё стекает в Бык, и дальше по течению в озеро Гидигич. Проблема есть и в селе Кожушна, где расположено одно из производственных предприятий. В ходе экспедиции в село Гура Быкулуй экологи обнаружили, что на этом отрезке вода в Быке чёрного цвета и с отвратительным запахом. Как оказалось, проблема возникла из-за того, что в Новых Аненах вышли из строя очистные сооружения. Члены экспедиции забили тревогу, и власти вроде бы устранили проблему, но вода до сих пор ещё грязная. Дальнейшее расследование выявило, что источником загрязнения служит животноводческая ферма, стоки из которой сливаются в Бык.

Несколько проблем связано и с рекой Реут. Одна из них – строительство деревянных ограждений в реке, запруд для ловли рыбы. Идущая на нерест рыба упирается в эти понастроенные заборы и погибает. Вторая беда – накопление ила вдоль этих заборов, что приводит через несколько лет к появлению островков и исчезновению озёр. Третью проблему на Реуте создаёт центральная свалка Оргеева, которая располагается в непосредственной близости от реки. Во время дождя стоки из этой огромнейшей свалки стекают в реку.

- Чаще всего представители власти на местах разводят руками и говорят, что у них нет денег на решение проблем, но я думаю, для того, чтобы исправить ситуацию вокруг многих водных источников, больших денег и не нужно, - убеждён Олег Склифос. - Для начала нужно просто штрафовать нарушителей. Во вторую очередь, надо разобраться с насосной станцией в Страшенах. Местная администрация уже четыре года разрабатывает проект на строительство очистных сооружений в этом городе, до конца действия мандата обещает завершить разработку технико-экономического обоснования объекта. Но это полная чушь. Это больше похоже на оттягивание времени, на желание ещё четыре года продержаться у власти. Мы им предлагали, что реальней всего сейчас отремонтировать существующую систему канализации: и по времени, и по деньгам. Потому что это ненормально - четыре года разрабатывать технико-экономическое обоснование. Очистные сооружения стоят миллионы евро. Если 4 года разрабатывается проект, то можно себе представить, сколько лет будет вестись поиск денег и само строительство. Но всё это время стоки выливаются в реку Бык. И хотя власти Страшен заверяют нас, что сейчас ситуация под контролем, и стоки не сливаются в реку, на самом деле всё не так. Мы снимали территорию с дрона и увидели, что положение там просто катастрофическое.

Как писал ранее NOI.md, хотя местные власти признают, что проблема с канализационной системой достигла тревожных масштабов из-за того, что участок сбора и перекачки сточных вод не работает, из-за чего они сливаются непосредственно в реку Бык, что-нибудь конкретное, кроме «бумажной деятельности» местная власть не предпринимает. Примар Страшен Валентина Касьян согласилась, что строительство станции очистки сточных вод положило бы конец всем проблемам, однако местная власть не располагает средствами на реализацию такого крупного проекта, и даже не знает, сколько это займёт времени.

- Мы разработали технический проект по строительству очистных сооружений, стоимость которого оценивается в десятки миллионов леев, - сказала для NOI.md Валентина Касьян. - Для нас это огромный бюджет, почти равный бюджету всего населённого пункта. Поэтому мы предложили построить станцию в рамках проекта строительства водопровода Кишинёв – Страшены – Калараш, финансируемого немецким KfW, на который уже выделено €16,5 млн, – сказала Валентина Касьян.

«Предложили» и на этом активность руководства примэрии Страшен в важнейшем для благополучия региона вопросе иссякло? А между тем выясняется, что компания DAAC Hermes для оперативного решения проблемы очистных сооружений в населённом пункте передала страшенской администрации (по просьбе примара Валентины Касьян) новый шведский насос для очистки крупных фракций.

Президент компании DAAC HermesВасилий Киртока, окончивший школу в Страшенах и проведший в этом городе юность, помнит времена, когда пересечь Бык вброд было практически невозможно, когда они купались в этой реке и ловили рыбу.

- Это была полноводная и чистая река, на которой построено Гидигичское водохранилище – место отдыха кишинёвцев и жителей прилегающих населённых пунктов, - говорит Василий Киртока. – В советские времена была построена напорная канализация длиной около 10 км от Страшен до Ватры (тогда станция Гидигич), откуда канализационные стоки уходили самотёком на очистные сооружения Кишинёва. Мы понимаем важность улучшения экологической ситуации в стране, реализуем несколько экологических проектов и стремимся оказать помощь государству, а также местным властям материально, либо в качестве экспертов через организацию EcoDava. В связи с этим, обратив внимание на одну из публикаций о сливе канализационных стоков в озеро Гидигич на www.noi.md, я в начале 2016 года встретился с примаром города Страшены госпожой Касьян, выяснил проблему и предложил нашу помощь. В ходе беседы мы пришли к выводу, что очистные сооружения в ближайшие 10 лет вряд ли удастся построить, поэтому, в первую очередь, в Страшенах необходимо восстановить насосную станцию, а также напорный канализационный коллектор до города Ватра. Госпожа Касьян сказала, что примэрия готова привести в порядок канализационный коллектор (включив эти расходы в районный бюджет), но им нужен дорогой насос для крупных фракций. Я предложил помощь и под честное слово примара Касьян больше года назад мы почти за 200 тыс. леев приобрели новый шведский насос и передали его примэрии Страшен. Однако до сегодняшнего дня администрация города ничего не сделала, насос простаивает. Руководство примэрии обмануло не только нас, но и жителей этого города и района, кишинёвцев, при этом страдает природа, деградируют река Бык и водохранилище, которое всё больше и больше мелеет, а вода в нём цветёт. А ведь надо было всего лишь потратить несколько десятков тысяч леев на исследование канализации и разработку мероприятий для её ремонта. Деньги же можно собрать у владельцев домов и баз отдыха, расположенных в немалом количестве на берегу водохранилища. Им же нужна нормальная канализация… В решении этой проблемы могли помочь экологические общественные организации. Но для этого должны быть какие-то знания, организационные навыки и, главное, важно быть неравнодушными и сильно захотеть.

Важно также, чтобы руководители профильных госструктур не просто перечисляли меры, которые следует предпринять для улучшения ситуации в бассейнах малых и средних рек (ликвидация источников загрязнения водных ресурсов, очистка и благоустройство ключей, откуда берут начало малые реки, снятие на их пути незаконно возведённых запруд с целью орошения или устройства водопоя для скота, осознание жителями страны значимости малых рек в экосистемах края и необходимости содержать их русла в чистоте и порядке), но и делали конкретные шаги для того, чтобы изменить ситуацию. И в средних учебных заведениях следовало бы ввести экологическое воспитание, чтобы с юных лет внушать подрастающему поколению важность сохранения естественных водоёмов.

Пока этим опять же занимаются экологические организации в рамках летних школ, экспедиций. Так, по словам председателя Республиканского центра Gutta-Club Натальи Кравчук, на протяжении семи лет они ежегодно в летний период организуют эколагерь, куда съезжаются дети из разных населённых пунктов Молдовы и других стран. - Один день программы мы всегда посвящаем уборке близлежащего села и реки, - говорит Н. Кравчук.

- Если в населённом пункте есть речка, действует принцип: неважно, где ты находишься, и что это не «твой» мусор. Ты - часть Природы, а Природа - часть тебя. И нам важно показать местным, что приехали ребята со всей Молдовы в лагерь и приводят чужое им село в порядок. И это не цель, а обычная жизнь. И местные некоторые присоединяются. У нас за лето бывает 4 лагеря в разных точках. Это 4 полноценные акции в 4 сёлах.