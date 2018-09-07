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Микроавтобус из Молдовы попал в аварию в Яссах: 11 пострадавших
07.09.2018

Одиннадцать человек получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса из РМ, которое произошло недалеко от населённого пункта Сочи, Яссы.

«Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем. В салоне микроавтобуса находились 10 человек, в автомобиле был только водитель. Все люди получили лёгкие травмы. Водители были протестированы на предмет алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным», рассказала представитель дорожной полиции уезда Яссы Анка Выжак, передаёт tv8.md.

К месту происшествия вылетел вертолет SMURD и были отправлены несколько машин скорой помощи. По словам представителей SMURD, все пострадавшие в результате ДТП находятся в сознании.


 
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