В Тирасполе вор ударил хозяйку квартиры скалкой по голове и утащил кастрюлю борща

От действий неизвестного пострадала 74-летняя жительница города. Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ее квартиру дома на улице Карла Маркса злоумышленник проник через незапертую дверь около восьми вечера.

Хлопотавшую на кухне пожилую женщину он ударил скалкой по голове. Похитив 400 рублей и кастрюлю борща, скрылся. Пострадавшая вызвала милицию, передает aif.md.

Сотрудники столичного УВД задержали налётчика по горячим следам. Им оказался не имеющий официального источника доходов 43-летний житель Слободзейского района.

В 1996 году он уже был осуждён за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. По заявлению тираспольчанки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.