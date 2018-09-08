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Общество
В Тирасполе вор ударил хозяйку квартиры скалкой по голове и утащил кастрюлю борща
08.09.2018

От действий неизвестного пострадала 74-летняя жительница города. Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ее квартиру дома на улице Карла Маркса злоумышленник проник через незапертую дверь около восьми вечера.

Хлопотавшую на кухне пожилую женщину он ударил скалкой по голове. Похитив 400 рублей и кастрюлю борща, скрылся. Пострадавшая вызвала милицию, передает aif.md. 

Сотрудники столичного УВД задержали налётчика по горячим следам. Им оказался не имеющий официального источника доходов 43-летний житель Слободзейского района. 

В 1996 году он уже был осуждён за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. По заявлению тираспольчанки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.


 
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